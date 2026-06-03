Cái giá phải trả cho 3 đối tượng lợi dụng chức vụ chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền công đức ở đền Kỳ Cùng

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đang đấu tranh xử lý nhóm đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính tiền công đức tại đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ phát hiện một số đối tượng thuộc bộ phận thường trực tại Đền Kỳ Cùng lợi dụng nhiệm vụ được giao đã chiếm đoạt số tiền công đức với số lượng lớn, gây bức xúc dư luận.

Ngày 27/5/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ những dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng. Bước đầu khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Kết quả đấu tranh ban đầu lực lượng Công an xác định đối tượng Phạm Tuyết Lê (SN 1962) - Trưởng Bộ phận thường trực di tích Đền Kỳ Cùng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý, sử dụng tiền công đức để chỉ đạo Vũ Thị Chuyền (SN 1969) - nhân viên hợp đồng tại Đền và Kiều Thị Thúy Hường (SN 1968) - kế toán UBND phường Đông Kinh kiêm kế toán của đền, giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ (ít nhất mỗi tháng 01 lần).

Căn cứ kết quả điều tra xác định hành vi trên được thực hiện từ cuối năm 2022, các đối tượng đã giữ lại hàng tỷ đồng để ăn chia và thực hiện cho các khoản chi trái quy định.

Lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng tiến hành khám xét, thu thập tài liệu, tiền mặt phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CACC

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng số tiền trên 500 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.

Ngày 2/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng gồm: Phạm Tuyết Lê, Vũ Thị Chuyền, Kiều Thị Thúy Hường về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý nghiêm và thu hồi triệt để tiền trục lợi của các đối tượng theo quy định của pháp luật.