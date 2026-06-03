Cái giá phải trả cho 3 đối tượng lợi dụng chức vụ chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền công đức ở đền Kỳ Cùng
GĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn Phạm Tuyết Lê và đồng phạm đã giữ lại hàng tỷ đồng tiền công đức tại đền Kỳ Cùng (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) để ăn chia và thực hiện cho các khoản chi trái quy định.
Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đang đấu tranh xử lý nhóm đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính tiền công đức tại đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ phát hiện một số đối tượng thuộc bộ phận thường trực tại Đền Kỳ Cùng lợi dụng nhiệm vụ được giao đã chiếm đoạt số tiền công đức với số lượng lớn, gây bức xúc dư luận.
Ngày 27/5/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ những dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng. Bước đầu khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Kết quả đấu tranh ban đầu lực lượng Công an xác định đối tượng Phạm Tuyết Lê (SN 1962) - Trưởng Bộ phận thường trực di tích Đền Kỳ Cùng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý, sử dụng tiền công đức để chỉ đạo Vũ Thị Chuyền (SN 1969) - nhân viên hợp đồng tại Đền và Kiều Thị Thúy Hường (SN 1968) - kế toán UBND phường Đông Kinh kiêm kế toán của đền, giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ (ít nhất mỗi tháng 01 lần).
Căn cứ kết quả điều tra xác định hành vi trên được thực hiện từ cuối năm 2022, các đối tượng đã giữ lại hàng tỷ đồng để ăn chia và thực hiện cho các khoản chi trái quy định.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng số tiền trên 500 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.
Ngày 2/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng gồm: Phạm Tuyết Lê, Vũ Thị Chuyền, Kiều Thị Thúy Hường về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý nghiêm và thu hồi triệt để tiền trục lợi của các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Tạm giữ quái xế 18 tuổi cùng xe máy trong vụ mang hung khí gây rối tại phường Phú DiễnPháp luật - 57 phút trước
GĐXH - Vừa điều khiển xe máy lạng lách tốc độ cao, vừa dùng gậy gỗ, gậy sắt truy đuổi, lao vào hỗn chiến náo loạn đường phố lúc nửa đêm, một nhóm thanh thiếu niên đã bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh kịp thời phát hiện, tổ chức truy bắt và ngăn chặn vụ việc ngay trên địa bàn phường Phú Diễn (TP Hà Nội).
Khởi tố 5 đối tượng lập 'công ty ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm ở CampuchiaPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Sử dụng mạng xã hội quảng cáo, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, 5 đối tượng đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, làm rõ hành vi phạm tội.
Lạng Sơn: Trưởng bộ phận thường trực Đền Kỳ Cùng cùng đồng phạm bị khởi tốPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), 3 đối tượng đã giữ lại một phần tiền công đức ngoài sổ sách để ăn chia và chi tiêu trái quy định.
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, náo loạn đường phốPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên này lập nhóm trên mạng để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.
Xóa sổ đường dây cá độ bóng đá hơn 3,5 tỷ đồngPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá do đối tượng Nguyễn Minh Hùng (SN 1996, thường trú xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng.
Triệt phá doanh nghiệp công nghệ núp bóng dịch vụ SEO để 'bơm' tương tác cho hàng nghìn web cờ bạcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công một ổ nhóm gồm 33 đối tượng lợi dụng dịch vụ SEO để quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho hàng nghìn website đánh bạc trái phép nhằm trục lợi bất chính.
Dùng “nước kẹo” – chất cấm 6-Benzylaminopurine sản xuất, bán hơn 1.000 tấn giá đỗ, 4 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dùng “nước kẹo” - chất 6-Benzylaminopurine sản xuất, bán hơn 1.000 tấn giá đỗ, 4 đối tượng bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Khống chế kịp thời đối tượng dùng bồ cào đập phá xe của người đi đường ở Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, vác theo bồ cào chặn đầu xe, đe dọa và đập phá tài sản của người đi đường tại khu vực ngã tư Phan Đình Phùng - Hòe Nhai (TP Hà Nội). Lực lượng Công an đã lập tức áp sát, khống chế đối tượng kịp thời.
Vừa ra tù 3 ngày, Huỳnh Thanh Phong đột nhập nhà dân trộm iPhone 14 ProXã hội - 1 ngày trước
Có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Huỳnh Thanh Phong lại tiếp tục gây án sau 3 ngày mãn hạn tù.
Ninh Bình: Bị khởi tố vì sử dụng hàn the trong sản xuất bánh đúcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ việc kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh đúc trên địa bàn xã Yên Từ, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện 467kg bánh đúc chứa hàn the.
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, náo loạn đường phốPháp luật
GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên này lập nhóm trên mạng để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.