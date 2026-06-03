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Khởi tố 5 đối tượng lập 'công ty ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm ở Campuchia

Thứ tư, 07:00 03/06/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Sử dụng mạng xã hội quảng cáo, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, 5 đối tượng đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, làm rõ hành vi phạm tội.

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để trinh sát, phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook quảng cáo mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn và giao dịch thông qua ứng dụng Telegram.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 22 tuổi do H.V.T (trú tại tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu cùng các đồng phạm thực hiện.

Khởi tố 5 đối tượng lập 'công ty ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm ở Campuchia - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, H.V.T sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đến cuối năm 2024, đối tượng trở về Việt Nam và tiếp tục liên hệ với một số đối tượng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia thông qua ứng dụng Telegram để tìm người đứng tên thành lập các "công ty ma". Sau đó mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc...

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng lợi dụng việc một bộ phận thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 20 tuổi bỏ học, không có việc làm ổn định, thích ăn chơi, đua đòi trên mạng xã hội để dụ dỗ, lôi kéo sử dụng thông tin cá nhân đăng ký sim điện thoại chính chủ. Sau đó, các đối tượng đặt làm hồ sơ thành lập các "công ty ma" và đưa những người này đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, nhóm đối tượng thu giữ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và tài khoản thư điện tử (email) để chuyển cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng. Với thủ đoạn trên, nhóm của H.V.T đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Ngày 29/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 05 bị can về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

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