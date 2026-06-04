Khởi tố một giám đốc ở An Giang chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng tiền hàng của đối tác
GĐXH - Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Phước Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên) chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng tiền thuốc bảo vệ thực vật của doanh nghiệp đối tác.
Thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Phước Hậu là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung (gọi tắt là Công ty Việt Trung).
Sau khi liên hệ đặt mua thuốc bảo vệ thực vật, Hậu được Công ty Việt Trung đồng ý cung cấp hàng hóa. Từ ngày 4/10/2025 đến ngày 6/11/2025, Công ty Việt Trung đã xuất bán cho Hậu nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng.
Sau khi nhận hàng, Hậu bán lại cho nhiều tổ chức, cá nhân khác với giá thấp hơn từ 10% đến 15% so với giá mua từ Công ty Việt Trung. Tổng giá trị số thuốc bảo vệ thực vật đã bán được hơn 3,5 tỷ đồng; số hàng còn lại được Hậu trả về cho Công ty Việt Trung.
Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền hơn 3,5 tỷ đồng từ việc bán thuốc bảo vệ thực vật, Hậu không thanh toán cho Công ty Việt Trung mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.
Để che giấu hành vi phạm tội, Hậu không lập sổ sách theo dõi khi nhận hàng từ Công ty Việt Trung; đồng thời không xuất hóa đơn, không ghi chép, theo dõi việc bán hàng cho các tổ chức, cá nhân và tiêu hủy các biên nhận, giấy tờ liên quan đến quá trình mua bán.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo, những cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Phước Hậu khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định.
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