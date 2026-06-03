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Đăng gì trên Facebook mà người phụ nữ ở Hà Nội bị phạt tới 7,5 triệu đồng?

Thứ tư, 18:41 03/06/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Một người phụ nữ ở xã Chương Dương, thành phố Hà Nội vừa bị Công an xã Chương Dương xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng tải, chia sẻ nội dung cổ súy mê tín dị đoan, phản khoa học trên tài khoản Facebook cá nhân.

Ngày 3/6, Công an Hà Nôi thông tin, ngày 1/6, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín, dị đoan, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc trên tài khoản Facebook cá nhân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Chương Dương phát hiện tài khoản Facebook mang tên T.T.A đăng tải, chia sẻ nội dung có dấu hiệu cổ súy mê tín, dị đoan, phản khoa học, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Chương Dương đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ chủ tài khoản là L.T.T (SN 1996, trú tại xã Chương Dương, TP Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, L.T.T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình; đồng thời chủ động gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội trong thời gian tới.

Đăng gì trên Facebook mà người phụ nữ ở Hà Nội bị phạt tới 7,5 triệu đồng? - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với trường hợp vi phạm - (ảnh CATP Hà Nội).

Căn cứ quy định của pháp luật, ngày 1/6/2026, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.T.T về hành vi "Chia sẻ thông tin cổ súy mê tín, dị đoan không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc", quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP.

Qua vụ việc trên, Công an xã Chương Dương khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia mạng xã hội; không đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ các bài viết có nội dung mê tín, dị đoan, phản khoa học, cổ súy hủ tục lạc hậu dưới mọi hình thức. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tiếp nhận, kiểm chứng và chia sẻ thông tin, tránh vô tình tiếp tay cho các hoạt động tuyên truyền sai lệch hoặc vi phạm pháp luật.

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