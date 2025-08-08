Bất cẩn khi ăn lẩu, 3 trẻ ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu

Bé 2 tuổi bỏng từ miệng tới dạ dày vì uống nhầm chai nước lạ Bé gái 2 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt, bỏng toàn bộ khoang miệng, không thể ăn uống do uống nhầm chai hóa chất thông cống.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho 3 trẻ nhỏ trong cùng một gia đình tại Hà Nội bị bỏng nặng do tai nạn xảy ra trong khi cả gia đình ăn lẩu.

Tai nạn xảy ra khiến một bé đã nô đùa và vô tình vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi làm nồi bị lật và khiến nước sôi đổ vào người cả 3 trẻ gây bỏng nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người thân của các trẻ đã nhanh chóng sơ cứu và đưa các bé tới Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Các y bác sĩ chăm sóc vết thương cho trẻ bị bỏng. Ảnh: BVCC

Các bé đã được xử trí cấp cứu theo phác đồ điều trị chuyên sâu: an thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết bỏng, cắt lọc vùng da bị tổn thương và băng vết thương bằng gạc chuyên dụng có tác dụng sát khuẩn, giảm đau và hỗ trợ tái tạo da,…

Rất may, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử lý đúng cách, sức khỏe của các bé đã ổn định và được xuất viện sớm.

Cách phòng tránh tại bỏng nước sôi cho trẻ

Theo BSCKII Phùng Công Sáng – Phụ trách Đơn vị Bỏng, Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, bỏng do nước sôi ở trẻ nhỏ thường gây tổn thương sâu, dễ để lại sẹo co kéo và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động. Việc xử lý kịp thời và đúng cách ngay sau tai nạn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ tổn thương và hạn chế di chứng.

Bác sĩ Sáng cũng cảnh báo: ở trẻ nhỏ, tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu người lớn chủ quan, đặc biệt các bữa ăn có sử dụng nồi lẩu, nồi canh hay thức ăn nóng sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ cao gây bỏng. Vì vậy, cha mẹ và người chăm sóc cần chú ý:

- Không để trẻ chơi gần khu vực có nồi lẩu hoặc bếp đang hoạt động.

- Đặt nồi lẩu ở vị trí chắc chắn, tránh xa mép bàn hoặc nơi dễ vướng dây điện.

- Hạn chế tối đa việc cho trẻ ngồi gần khu vực nấu ăn nóng.

- Giám sát trẻ cẩn thận trong suốt bữa ăn.

Hướng dẫn sơ cứu đúng cách khi trẻ bị bỏng nước sôi

Trong những tình huống trẻ không may bị bỏng do nước sôi, việc sơ cứu đúng cách ngay khi tai nạn xảy ra là yếu tố quan trọng giúp giảm mức độ tổn thương và tăng khả năng hồi phục cho trẻ. Cha mẹ cần ghi nhớ các bước sau: