Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rời

Thứ ba, 15:49 23/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Tai nạn khiến thanh niên bị chấn thương dập nát phức tạp 4 ngón tay của bàn tay trái, trong đó có 2 ngón tay đứt gần rời.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa thực hiện thành công vi phẫu nối 2 ngón tay gần đứt rời cho bệnh nhân bị tai nạn lao động. 

Bệnh nhân H.Q.H (24 tuổi, ở phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) bị tai nạn lao động gây chấn thương dập nát phức tạp 4 ngón tay của bàn tay trái, trong đó có 2 ngón tay đứt gần rời. 

Sau sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Hạ Long, bệnh nhân được chuyển điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy. 

Các bác sĩ đánh giá sơ bộ tình trạng tổn thương từ ngón II đến ngón V bàn tay trái có vết thương phần mềm dạng dập nát tổ chức. Trong đó, ngón II và ngón V dập nát phần mềm mặt gan tay, lộ xương gãy, ngón III – IV tổn thương dập nát quanh chu vi ngón, còn cầu da nhỏ mặt mu, mất hoàn toàn tuần hoàn nuôi ngón, ngoại vi ngón tím lạnh, búp ngón xẹp. Xquang bàn tay trái có hình ảnh gãy đốt 1, 2 ngón II, gãy đốt 1 của ngón III, IV.

Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rời - Ảnh 1.

4 ngón tay bị đứt rời và dập nát của bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật thành công. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm mục đích xử trí tổn thương xương, phần mềm và bảo tồn phần chi thể trước nguy cơ bị cắt cụt. Phẫu thuật được thực hiện bởi 2 ekip phẫu thuật. Ekip phẫu thuật thứ nhất của Ths.BSNT Lâm Thanh Hải - Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình thực hiện cắt lọc, làm sạch tổ chức, nắn chỉnh và kết hợp xương các ngón tay. Ekip phẫu thuật thứ 2 của BS Cao Đức Mạnh – Phụ trách Đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thực hiện phẫu thuật vi phẫu nối lại mạch và thần kinh của 2 ngón tay.

Sau phẫu thuật, mạch nuôi ngón III, IV lưu thông tốt, búp ngón hồng, trương lực căng, đầu chi ấm. Bệnh nhân được chuyển chă sóc và điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, được xuất viện sau 8 ngày. Hiện tại, vết thương các ngón bàn tay trái nề đau ít, không có tình trạng nhiễm trùng, 2 ngón tay được nối vi phẫu hồng hào.

Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rời - Ảnh 2.

Các ngón tay được nối vi phẫu hồng hào trở lại. Ảnh: BVCC

Cần làm gì để bảo tồn phần chi thể đứt rời thành công

Để tăng cơ hội phẫu thuật bảo tồn phần chi thể đứt rời thành công, người bệnh và người nhà cần lưu ý:

Bảo quản chi thể đứt rời

- Nhanh chóng rửa chi thể đứt rời bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch.

- Bọc chi thể trong một lớp vải sạch hoặc gạc y tế.

- Bảo quản trong túi nilon sạch và đặt túi trong thùng nước đá lạnh đang tan (tỉ lệ đá/nước là ¼). Lưu ý: Tránh để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá.

Việc bảo quản đúng cách là vô cùng quan trọng trong điều trị nối bàn ngón tay đứt rời. Có những ngón tay đứt rời bảo quản đúng cách được nối thành công sau 60-80 giờ thiếu máu lạnh (ngón tay được bảo quản đúng cách).

Kiểm soát máu chảy

- Sử dụng băng hoặc vải sạch để băng ép nhẹ nhàng vùng chảy máu.

-Trong trường hợp máu chảy nhiều, có thể dùng garo, nhưng phải đảm bảo nới lỏng garo và đến bệnh viện trong vòng 2 giờ.

- Nhanh chóng đến cơ sở Y tế gần nhất: Sự nhanh chóng, đúng cách trong sơ cứu và vận chuyển sẽ quyết định trực tiếp đến khả năng giữ lại và phục hồi chức năng vận động của chi thể bị đứt rời.

Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rời - Ảnh 3.'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránh

GĐXH - Virus HPV là thủ phạm chính gây ung thư cổ tử cung và một số ung thư như hầu họng, dương vật, hậu môn, âm hộ…

M.H (th)
