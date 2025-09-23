Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện sớm ung thư vú thừa nhận gia đình có đặc điểm này

Người bệnh ung thư vú có tiền sử gia đình bị ung thư buồng trứng

Cách đây 7 tháng, bà Thắm (49 tuổi, ngụ ở Gia Lai) đi tầm soát tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, phát hiện nhiều tổn thương ở cả hai bên vú. Trong đó vú trái có vùng nghi ngờ ác tính.

Kết quả sinh thiết cho thấy ung thư biểu mô ống tuyến vú tại chỗ – một dạng ung thư vú giai đoạn sớm. Vú phải ghi nhận bướu sợi tuyến và thay đổi sợi bọc, là tổn thương lành tính.

Sau quá trình tìm hiểu về bệnh và các phương pháp điều trị hiệu quả nhất, bà Thắm đến khám tại khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

ThS.BS Nguyễn Đỗ Thùy Giang (bên phải), BS.CKI Đỗ Anh Tuấn (giữa) cùng ê-kip phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Tại đây, kết quả thăm khám, thực hiện một số xét nghiệm cần thiết và chụp nhũ ảnh ghi nhận người bệnh mắc ung thư vú trái tại chỗ, giai đoạn sớm. U vú trái còn khu trú tại chỗ, chưa di căn hạch và chưa di căn xa, u vú phải lành tính đã sinh thiết kim. Đồng thời xét nghiệm đột biến gen ghi nhận bệnh nhân có đột biến gen BRCA2 làm tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư buồng trứng.

Được biết, bà Thắm có tiền sử gia đình. Em gái ruột mắc ung thư buồng trứng phát hiện vào đầu tháng 5 đã phẫu thuật.

Điều trị phòng ngừa ung thư vú đối bên, ung thư buồng trứng

Theo bác sĩ Đỗ Anh Tuấn, để xử trí bệnh, bà Thắm được phẫu thuật gần 6 tiếng, sinh thiết hạch gác cửa nách trái, cắt bỏ tuyến vú trái tiết kiệm da hoàn toàn, đồng thời tái tạo vú trái bằng vạt cơ lưng rộng. Song song, phẫu thuật viên lấy u vú phải.

Sau mổ hai ngày, bà Thắm hồi phục tốt, vết mổ khô, dẫn lưu ít dịch và được xuất viện. Người bệnh tiếp tục điều trị nội khoa, tái khám sau một tuần để kiểm tra vết mổ.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định vú trái của bà chỉ có tế bào ung thư tại chỗ, hạch nách trái âm tính, u vú phải lành tính. Do bệnh nhân có đột biến gen BRCA2, các bác sĩ tư vấn nguy cơ và hướng dẫn theo dõi bệnh, điều trị phòng ngừa ung thư vú đối bên, ung thư buồng trứng.

Cần làm gì khi phát hiện ung thư vú

Theo các chuyên gia, ung thư vú tại chỗ thường không có triệu chứng điển hình, dễ bị bỏ sót nếu không tầm soát định kỳ. Điều trị chủ yếu là phẫu thuật, có thể kết hợp xạ trị hoặc dùng thuốc nội tiết tùy từng trường hợp.

Với bệnh nhân được phát hiện sớm, tiên lượng sống sau 5 năm lên đến 95-98%. Phụ nữ từ 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú hàng năm bằng nhũ ảnh, siêu âm, đồng thời tự khám vú hàng tháng để kịp thời phát hiện bất thường.

Trên thế giới, khoảng 5-10% ung thư vú có liên quan đến đột biến di truyền như BRCA1/2. Tại Việt Nam, ung thư vú đứng đầu ở phụ nữ với hơn 24.000 ca mới mỗi năm (GLOBOCAN 2022), trong đó ngày càng ghi nhận nhiều trường hợp mang gen đột biến di truyền.

Những ai nên tầm soát sớm ung thư vú?

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo, các thành viên trong gia đình có nhiều người từng mắc ung thư vú hoặc buồng trứng, nên đi khám sớm, không nên đợi xuất hiện triệu chứng. Thông qua việc tư vấn làm xét nghiệm di truyền, sẽ dễ dàng biết có mang gen nguy cơ hay không.

Người nguy cơ cao cần tầm soát định kỳ từ 25-30 tuổi, kết hợp siêu âm, chụp MRI hoặc nhũ ảnh giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, nên giữ lối sống lành mạnh, tập thể dục đều, ăn nhiều rau xanh và hạn chế rượu bia để bảo vệ sức khỏe.