Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện sớm ung thư vú thừa nhận gia đình có đặc điểm này
GĐXH - Bệnh nhân bị ung thư vú có tiền căn gia đình. Em gái ruột mắc ung thư buồng trứng phát hiện vào đầu tháng 5 đã phẫu thuật.
Người bệnh ung thư vú có tiền sử gia đình bị ung thư buồng trứng
Cách đây 7 tháng, bà Thắm (49 tuổi, ngụ ở Gia Lai) đi tầm soát tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, phát hiện nhiều tổn thương ở cả hai bên vú. Trong đó vú trái có vùng nghi ngờ ác tính.
Kết quả sinh thiết cho thấy ung thư biểu mô ống tuyến vú tại chỗ – một dạng ung thư vú giai đoạn sớm. Vú phải ghi nhận bướu sợi tuyến và thay đổi sợi bọc, là tổn thương lành tính.
Sau quá trình tìm hiểu về bệnh và các phương pháp điều trị hiệu quả nhất, bà Thắm đến khám tại khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, BVĐK Tâm Anh TP.HCM.
Tại đây, kết quả thăm khám, thực hiện một số xét nghiệm cần thiết và chụp nhũ ảnh ghi nhận người bệnh mắc ung thư vú trái tại chỗ, giai đoạn sớm. U vú trái còn khu trú tại chỗ, chưa di căn hạch và chưa di căn xa, u vú phải lành tính đã sinh thiết kim. Đồng thời xét nghiệm đột biến gen ghi nhận bệnh nhân có đột biến gen BRCA2 làm tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư buồng trứng.
Được biết, bà Thắm có tiền sử gia đình. Em gái ruột mắc ung thư buồng trứng phát hiện vào đầu tháng 5 đã phẫu thuật.
Điều trị phòng ngừa ung thư vú đối bên, ung thư buồng trứng
Theo bác sĩ Đỗ Anh Tuấn, để xử trí bệnh, bà Thắm được phẫu thuật gần 6 tiếng, sinh thiết hạch gác cửa nách trái, cắt bỏ tuyến vú trái tiết kiệm da hoàn toàn, đồng thời tái tạo vú trái bằng vạt cơ lưng rộng. Song song, phẫu thuật viên lấy u vú phải.
Sau mổ hai ngày, bà Thắm hồi phục tốt, vết mổ khô, dẫn lưu ít dịch và được xuất viện. Người bệnh tiếp tục điều trị nội khoa, tái khám sau một tuần để kiểm tra vết mổ.
Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định vú trái của bà chỉ có tế bào ung thư tại chỗ, hạch nách trái âm tính, u vú phải lành tính. Do bệnh nhân có đột biến gen BRCA2, các bác sĩ tư vấn nguy cơ và hướng dẫn theo dõi bệnh, điều trị phòng ngừa ung thư vú đối bên, ung thư buồng trứng.
Cần làm gì khi phát hiện ung thư vú
Theo các chuyên gia, ung thư vú tại chỗ thường không có triệu chứng điển hình, dễ bị bỏ sót nếu không tầm soát định kỳ. Điều trị chủ yếu là phẫu thuật, có thể kết hợp xạ trị hoặc dùng thuốc nội tiết tùy từng trường hợp.
Với bệnh nhân được phát hiện sớm, tiên lượng sống sau 5 năm lên đến 95-98%. Phụ nữ từ 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú hàng năm bằng nhũ ảnh, siêu âm, đồng thời tự khám vú hàng tháng để kịp thời phát hiện bất thường.
Trên thế giới, khoảng 5-10% ung thư vú có liên quan đến đột biến di truyền như BRCA1/2. Tại Việt Nam, ung thư vú đứng đầu ở phụ nữ với hơn 24.000 ca mới mỗi năm (GLOBOCAN 2022), trong đó ngày càng ghi nhận nhiều trường hợp mang gen đột biến di truyền.
Những ai nên tầm soát sớm ung thư vú?
Bác sĩ Tuấn khuyến cáo, các thành viên trong gia đình có nhiều người từng mắc ung thư vú hoặc buồng trứng, nên đi khám sớm, không nên đợi xuất hiện triệu chứng. Thông qua việc tư vấn làm xét nghiệm di truyền, sẽ dễ dàng biết có mang gen nguy cơ hay không.
Người nguy cơ cao cần tầm soát định kỳ từ 25-30 tuổi, kết hợp siêu âm, chụp MRI hoặc nhũ ảnh giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, nên giữ lối sống lành mạnh, tập thể dục đều, ăn nhiều rau xanh và hạn chế rượu bia để bảo vệ sức khỏe.
Dùng thuốc điều trị bệnh ngoài da sai chỉ định, người đàn ông ngộ độc, nguy cơ nhiễm trùng toàn thânSống khỏe - 24 phút trước
GĐXH - Sau 4 tuần uống sai liều thuốc so với chỉ định của bác sĩ, người bệnh xuất hiện trợt loét, hoại tử da – niêm mạc lan rộng, suy tủy, giảm tiểu cầu và bạch cầu, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân.
Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rờiBệnh thường gặp - 49 phút trước
GĐXH - Tai nạn khiến thanh niên bị chấn thương dập nát phức tạp 4 ngón tay của bàn tay trái, trong đó có 2 ngón tay đứt gần rời.
'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránhBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Virus HPV là thủ phạm chính gây ung thư cổ tử cung và một số ung thư như hầu họng, dương vật, hậu môn, âm hộ…
Ăn gì để tim mạch khoẻ?: 7 loại hạt giúp bảo vệ trái timSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - 7 loại hạt tốt cho tim mạch như óc chó, hạt dẻ cười, hạnh nhân,... giàu dưỡng chất, giúp trái tim khỏe mạnh, giảm nguy cơ đột quỵ.
Người phụ nữ 45 tuổi viêm tụy cấp, triglyceride trong máu cao gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn thịt lợnSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân bị viêm tụy cấp vốn có mỡ máu cao, rối loạn lipid máu, món ăn lợn sữa quay chính là tác nhân trực tiếp "châm ngòi" đợt cấp tính này.
'Bí kíp' chống nắng tự nhiên cần biết: 6 chất chống oxy hóa có trong rau củ quả bảo vệ làn da trước tia UVSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Không chỉ kem chống nắng, 6 chất chống oxy hóa trong thực phẩm sau đây mới là “áo giáp” thầm lặng bảo vệ làn da trước tia UV.
Trẻ bị viêm da: Chăm sóc da cho bé thế nào?Sống khỏe - 6 giờ trước
Viêm da là một trong những bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ em, nhất là vào mùa hè. Vậy khi trẻ bị viêm da, cha mẹ cần làm gì để con mau cải thiện?
Bạn sẽ hối tiếc nếu bỏ qua hạt chia: Siêu thực phẩm giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngừa táo bón cực hiệu quảSống khỏe - 7 giờ trước
Chỉ riêng 2 thìa hạt chia đã cung cấp khoảng 10g chất xơ, tương đương 40% nhu cầu cho nữ giới.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM lập Kỷ lục châu Á với hệ thống Lab phôi học chuẩn ISO 5Sống khỏe - 8 giờ trước
Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa xác nhận và trao kỷ lục "Bệnh viện đầu tiên có Hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình "lab trong lab", ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi" cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đánh dấu bước tiến vượt trội ở tầm quốc tế trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản của Việt Nam.
Ăn sáng lành mạnh: Bí quyết để cả ngày khỏe mạnh, làm việc hiệu quả mà không tăng cânSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Ăn sáng lành mạnh, đầy đủ sẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ, năng suất làm việc hiệu quả và giảm nguy cơ béo phì...
Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặpMẹ và bé
GĐXH - Bé trai nặng 3,4kg cháo đời trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối. Khi bbế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống.