Ăn sáng lành mạnh: Bí quyết để cả ngày khỏe mạnh, làm việc hiệu quả mà không tăng cân
GĐXH - Ăn sáng lành mạnh, đầy đủ sẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ, năng suất làm việc hiệu quả và giảm nguy cơ béo phì...
Ăn sáng lành mạnh quan trọng thế nào đến sức khỏe?
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để bắt đầu ngày mới, bạn cần cung cấp năng lượng đầy đủ đảm bảo để cơ thể hoạt động cả ngày. Vậy nên, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất.
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy những người ăn sáng thường xuyên sẽ có sức khỏe tốt hơn, bao gồm trí nhớ và sự tập trung tốt hơn, mức cholesterol xấu (LDL) thấp hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, bệnh tim và thừa cân.
Bữa sáng giúp bạn nạp lại năng lượng nhanh chóng sau khi nghỉ một đêm và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu khác nhau đã liên kết bữa ăn sáng với việc cải thiện trí nhớ, hiệu suất ghi nhớ, tâm trạng, năng suất làm việc, chức năng nhận thức và sức khỏe của phụ nữ, bao gồm cả kinh nguyệt đều đặn và giảm béo phì.
Nguyên tắc chung cho bữa ăn sáng lành mạnh
Ăn sáng lành mạnh: Ăn gì cho hợp lý?
Mọi người nên hình thành thói quen ăn sáng theo giờ cố định để tạo thành phản xạ có điều kiện cho cơ thể. Ăn sáng trước 8h hoặc sau khi thức dậy 30-60 phút là tốt nhất. Ăn sáng đều đặn sẽ giúp bạn kiểm soát được khẩu phần ăn vào bữa trưa và bữa tối, đồng thời giữ cho lượng đường trong máu luôn cân bằng.
Mỗi người có lựa chọn cho bữa sáng khác nhau, tùy sở thích, cân nặng, tuổi tác, khả năng chi trả. Nên thay đổi thực đơn, tránh ăn một món liên tục, gây nhàm chán.
Với trẻ nhỏ, người cao tuổi, nên ăn sáng bằng các thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa. Còn với người mắc bệnh nền như tiểu đường, béo phì, ung thư, cần có chế độ cụ thể, phù hợp.
Lưu ý, nhiều người có thói quen ăn sáng bằng bún, phở, xôi, bánh mì mà thiếu rau xanh, vì vậy cần cân nhắc đưa rau vào các món ăn của mình để đa dạng dinh dưỡng, đủ 4 nhóm chất, gồm bột đường, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất.
Một gợi ý bạn có thể tham khảo cho bữa sáng là món bánh mì kẹp trứng, hoặc bánh mì lát kết hợp trứng ốp. Nhóm tinh bột từ bánh mì kết hợp cùng protein, chất béo trong trứng và dầu rán, vitamin và khoáng chất từ các loại rau gia vị như đu đủ, cà chua, dưa chuột, rau mùi, giúp bữa sáng đầy đủ, đa dạng và cân bằng.
