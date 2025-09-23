Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Ăn sáng lành mạnh: Bí quyết để cả ngày khỏe mạnh, làm việc hiệu quả mà không tăng cân

Thứ ba, 06:51 23/09/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ăn sáng lành mạnh, đầy đủ sẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ, năng suất làm việc hiệu quả và giảm nguy cơ béo phì...

Ăn sáng lành mạnh quan trọng thế nào đến sức khỏe?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để bắt đầu ngày mới, bạn cần cung cấp năng lượng đầy đủ đảm bảo để cơ thể hoạt động cả ngày. Vậy nên, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy những người ăn sáng thường xuyên sẽ có sức khỏe tốt hơn, bao gồm trí nhớ và sự tập trung tốt hơn, mức cholesterol xấu (LDL) thấp hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, bệnh tim và thừa cân.

Ăn sáng lành mạnh: Áp dụng ngay để cả ngày khỏe mạnh, làm việc hiệu quả mà không tăng cân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bữa sáng giúp bạn nạp lại năng lượng nhanh chóng sau khi nghỉ một đêm và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu khác nhau đã liên kết bữa ăn sáng với việc cải thiện trí nhớ, hiệu suất ghi nhớ, tâm trạng, năng suất làm việc, chức năng nhận thức và sức khỏe của phụ nữ, bao gồm cả kinh nguyệt đều đặn và giảm béo phì.

Nguyên tắc chung cho bữa ăn sáng lành mạnh

Ăn sáng lành mạnh: Áp dụng ngay để cả ngày khỏe mạnh, làm việc hiệu quả mà không tăng cân - Ảnh 2.

4 nguyên tắc ăn sáng lành mạnh hợp lý để tránh xa bệnh mạn tính.

Ăn sáng lành mạnh: Ăn gì cho hợp lý?

Mọi người nên hình thành thói quen ăn sáng theo giờ cố định để tạo thành phản xạ có điều kiện cho cơ thể. Ăn sáng trước 8h hoặc sau khi thức dậy 30-60 phút là tốt nhất. Ăn sáng đều đặn sẽ giúp bạn kiểm soát được khẩu phần ăn vào bữa trưa và bữa tối, đồng thời giữ cho lượng đường trong máu luôn cân bằng.

Mỗi người có lựa chọn cho bữa sáng khác nhau, tùy sở thích, cân nặng, tuổi tác, khả năng chi trả. Nên thay đổi thực đơn, tránh ăn một món liên tục, gây nhàm chán.

Ăn sáng lành mạnh: Áp dụng ngay để cả ngày khỏe mạnh, làm việc hiệu quả mà không tăng cân - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Với trẻ nhỏ, người cao tuổi, nên ăn sáng bằng các thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa. Còn với người mắc bệnh nền như tiểu đường, béo phì, ung thư, cần có chế độ cụ thể, phù hợp.

Lưu ý, nhiều người có thói quen ăn sáng bằng bún, phở, xôi, bánh mì mà thiếu rau xanh, vì vậy cần cân nhắc đưa rau vào các món ăn của mình để đa dạng dinh dưỡng, đủ 4 nhóm chất, gồm bột đường, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Một gợi ý bạn có thể tham khảo cho bữa sáng là món bánh mì kẹp trứng, hoặc bánh mì lát kết hợp trứng ốp. Nhóm tinh bột từ bánh mì kết hợp cùng protein, chất béo trong trứng và dầu rán, vitamin và khoáng chất từ các loại rau gia vị như đu đủ, cà chua, dưa chuột, rau mùi, giúp bữa sáng đầy đủ, đa dạng và cân bằng.

Ăn sáng lành mạnh: 5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọĂn sáng lành mạnh: 5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

GĐXH - Vào buổi sáng khi đường ruột mới khởi động lại thường sẽ khá nhạy cảm. Việc nên ăn sáng bằng món gì để dễ tiêu hoá, cung cấp đủ dinh dưỡng cho một ngày mới là điều được nhiều người quan tâm.

Minh Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ăn sáng lành mạnh: 5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Ăn sáng lành mạnh: 5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Người cao tuổi ăn sáng muộn ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ

Người cao tuổi ăn sáng muộn ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ

Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim

Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim

Tử hình thanh niên đâm chết mẹ vì không làm đồ ăn sáng cho mình

Tử hình thanh niên đâm chết mẹ vì không làm đồ ăn sáng cho mình

Điều gì xảy ra với cơ thể bạn nếu ăn sáng bằng cơm?

Điều gì xảy ra với cơ thể bạn nếu ăn sáng bằng cơm?

Cùng chuyên mục

Dùng thuốc điều trị bệnh ngoài da sai chỉ định, người đàn ông ngộ độc, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân

Dùng thuốc điều trị bệnh ngoài da sai chỉ định, người đàn ông ngộ độc, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân

Sống khỏe - 18 phút trước

GĐXH - Sau 4 tuần uống sai liều thuốc so với chỉ định của bác sĩ, người bệnh xuất hiện trợt loét, hoại tử da – niêm mạc lan rộng, suy tủy, giảm tiểu cầu và bạch cầu, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân.

Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rời

Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rời

Bệnh thường gặp - 43 phút trước

GĐXH - Tai nạn khiến thanh niên bị chấn thương dập nát phức tạp 4 ngón tay của bàn tay trái, trong đó có 2 ngón tay đứt gần rời.

'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránh

'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránh

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Virus HPV là thủ phạm chính gây ung thư cổ tử cung và một số ung thư như hầu họng, dương vật, hậu môn, âm hộ…

Ăn gì để tim mạch khoẻ?: 7 loại hạt giúp bảo vệ trái tim

Ăn gì để tim mạch khoẻ?: 7 loại hạt giúp bảo vệ trái tim

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - 7 loại hạt tốt cho tim mạch như óc chó, hạt dẻ cười, hạnh nhân,... giàu dưỡng chất, giúp trái tim khỏe mạnh, giảm nguy cơ đột quỵ.

Người phụ nữ 45 tuổi viêm tụy cấp, triglyceride trong máu cao gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn thịt lợn

Người phụ nữ 45 tuổi viêm tụy cấp, triglyceride trong máu cao gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn thịt lợn

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân bị viêm tụy cấp vốn có mỡ máu cao, rối loạn lipid máu, món ăn lợn sữa quay chính là tác nhân trực tiếp "châm ngòi" đợt cấp tính này.

'Bí kíp' chống nắng tự nhiên cần biết: 6 chất chống oxy hóa có trong rau củ quả bảo vệ làn da trước tia UV

'Bí kíp' chống nắng tự nhiên cần biết: 6 chất chống oxy hóa có trong rau củ quả bảo vệ làn da trước tia UV

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Không chỉ kem chống nắng, 6 chất chống oxy hóa trong thực phẩm sau đây mới là “áo giáp” thầm lặng bảo vệ làn da trước tia UV.

Trẻ bị viêm da: Chăm sóc da cho bé thế nào?

Trẻ bị viêm da: Chăm sóc da cho bé thế nào?

Sống khỏe - 6 giờ trước

Viêm da là một trong những bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ em, nhất là vào mùa hè. Vậy khi trẻ bị viêm da, cha mẹ cần làm gì để con mau cải thiện?

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện sớm ung thư vú thừa nhận gia đình có đặc điểm này

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện sớm ung thư vú thừa nhận gia đình có đặc điểm này

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân bị ung thư vú có tiền căn gia đình. Em gái ruột mắc ung thư buồng trứng phát hiện vào đầu tháng 5 đã phẫu thuật.

Bạn sẽ hối tiếc nếu bỏ qua hạt chia: Siêu thực phẩm giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngừa táo bón cực hiệu quả

Bạn sẽ hối tiếc nếu bỏ qua hạt chia: Siêu thực phẩm giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngừa táo bón cực hiệu quả

Sống khỏe - 7 giờ trước

Chỉ riêng 2 thìa hạt chia đã cung cấp khoảng 10g chất xơ, tương đương 40% nhu cầu cho nữ giới.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM lập Kỷ lục châu Á với hệ thống Lab phôi học chuẩn ISO 5

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM lập Kỷ lục châu Á với hệ thống Lab phôi học chuẩn ISO 5

Sống khỏe - 8 giờ trước

Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa xác nhận và trao kỷ lục "Bệnh viện đầu tiên có Hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình "lab trong lab", ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi" cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đánh dấu bước tiến vượt trội ở tầm quốc tế trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản của Việt Nam.

Xem nhiều

Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặp

Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặp

Mẹ và bé

GĐXH - Bé trai nặng 3,4kg cháo đời trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối. Khi bbế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống.

2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm này

2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm này

Bệnh thường gặp
7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Bệnh thường gặp
5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe
4 nguyên tắc cho bữa sáng lành mạnh, đẩy lùi bệnh mãn tính

4 nguyên tắc cho bữa sáng lành mạnh, đẩy lùi bệnh mãn tính

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top