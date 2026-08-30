Bắt đối tượng chém vợ, mẹ vợ rồi thay tên, trốn truy nã hơn 5 năm

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Công an Thanh Hóa bắt đối tượng chém vợ, mẹ vợ rồi thay tên, trốn truy nã hơn 5 năm.

Ngày 30/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt Huỳnh Ngọc Hiền (SN 1979, trú tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 28/1/2021, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Hiền dùng dao chém gây thương tích cho vợ là chị Đ.T.N. (SN 1988) và mẹ vợ là bà L.T.D. (SN 1942, cùng cư trú tại xã Xuân Du).

Bắt đối tượng chém vợ, mẹ vợ rồi thay tên, trốn truy nã hơn 5 năm- Ảnh 1.

Bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền. Ảnh: CATH.

Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Trong thời gian lẩn trốn, Hiền đổi tên thành Huỳnh Văn Chương, thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi làm việc, không sử dụng điện thoại và cắt đứt liên lạc với gia đình để tránh bị phát hiện.

Ngày 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế triển khai phương án, bắt giữ Huỳnh Ngọc Hiền khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Ngọc Hưng
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