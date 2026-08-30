Từ dấu hiệu bất thường, gã thanh niên bị vạch trần thủ đoạn trốn thuế hàng trăm triệu đồng

Ngày 30/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Sùng (SN 1989, trú tại Tổ dân phố số 9, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) về tội "Trốn thuế", xảy ra năm 2025, 2026.

Trước đó, ngày 30/6/2026, Công an phường Vũ Phúc phát hiện ông Trần Văn Sùng - là chủ hộ có hoạt động trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh hàng hóa (khoá cửa và phụ kiện lắp ráp cửa), với quy mô lớn. Trong quá trình hoạt động, thường xuyên phát sinh hoạt động mua bán, giao dịch hàng hóa và nộp thuế theo phương pháp khoán.

Trần Văn Sùng làm việc tại Công an phường Vũ Phúc. Ảnh: Cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động kinh doanh thực tế của ông Sùng có dấu hiệu không tương xứng với doanh thu làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ thuế; có dấu hiệu kê khai doanh thu chưa đầy đủ để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Cơ quan công an xác định, ông Trần Văn Sùng là chủ hộ đã thực hiện hành vi trốn thuế không nộp vào ngân sách nhà nước hơn 213 triệu đồng trong năm 2025 và năm 2026.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Vũ Phúc đề nghị người dân, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tìm hiểu các quy định pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện các nghĩa vụ thuế khi tham gia các hoạt động kinh doanh.

Thủ đoạn lập công ty 'ma' xuất bán hóa đơn khống, trốn thuế GĐXH - Các đối tượng mua thông tin cá nhân để thành lập nhiều công ty "ma", sau đó xuất bán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp nhằm kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế trái quy định.



