Bắt đối tượng chuyên đột nhập các ngôi chùa để trộm cắp tài sản

Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quyết Chí (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 8 giờ ngày 6/3, Công an huyện Quốc Oai nhận được đơn trình báo chùa Sùng Quang (xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai) bị kẻ gian đột nhập, cạy phá 4 hòm công đức trộm cắp tiền bên trong. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quốc Oai đã khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Đến 14h cùng ngày, Công an huyện Quốc Oai đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Quyết Chí.

Đối tượng Chí tại cơ quan công an (ảnh Cổng thông tin điện tử CAHN)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định, rạng sáng 2/3, Chí đi bộ từ nhà đến chùa Sùng Quang để trộm cắp tiền trong hòm công đức. Đối tượng dùng dao phay và búa cạy bung cửa 4 hòm công đức, lấy toàn bộ số tiền bên trong. Chí kiểm tra số tiền trộm được là 2,9 triệu đồng và mang tiêu xài cá nhân hết.

Tiếp đó, rạng sáng 6/3, với thủ đoạn tương tự, Chí đột nhập chùa Phúc Nguyên (xã Thạch Thán), trộm cắp được 1,6 triệu đồng.

Được biết, Chí đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".