Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Bất động sản ven biển: 'Của hiếm' trong giới đầu tư

Thứ hai, 09:26 08/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sức hút của BĐS ven biển khó hạ nhiệt trước làn sóng du khách tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại những khu vực được đầu tư bài bản về hạ tầng giao thông và du lịch như Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Bất động sản ven biển: 'Của hiếm' trong giới đầu tư - Ảnh 1.

Bất động sản tại quần thể Sun Elite City được thị trường săn đón nhờ sở hữu vị trí đắc địa bên vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property.

BĐS biển chứng minh ưu thế

Trên thế giới, các BĐS ven biển tiếp tục nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư, giá cao hơn nhà nội đô do tính khan hiếm và nhu cầu nghỉ dưỡng tăng sau đại dịch. Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch trên phạm vi toàn cầu giúp tăng nhu cầu thuê hoặc ở tại các khu du lịch biển, làm tăng sức hút bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Một báo cáo năm 2025 tại Úc cho thấy các "BĐS ven mặt nước" (waterfront) có giá trung bình cao hơn khoảng 86% so với nhà nội địa. Tại Mỹ, một số khu resort ven biển như WaterColor, Alys Beach (Florida)… ghi nhận mức bán và giao dịch trong Q1/2025 tăng 12–33% so với cùng kỳ 2024. Dự báo trong giai đoạn 10 năm tới, các BĐS ven mặt nước được xem là "nơi trú ẩn an toàn" do quỹ đất khan hiếm, môi trường sống – cảnh quan – tiện ích được đánh giá cao; nhờ đó khả năng tăng giá có thể đạt 30–40% so với các BĐS khác.

Bất động sản ven biển: 'Của hiếm' trong giới đầu tư - Ảnh 2.

Khu resort ven biển Alys Beach tại Florida, Mỹ. Ảnh: Internet.

Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Theo một nghiên cứu gần đây, thị trường BĐS biển trong nước đang ghi nhận lượng hấp thụ sản phẩm cao, đạt hơn 2.500 giao dịch thành công giai đoạn 2024–2025. Quý I/2025 tỷ lệ hấp thụ duy trì khoảng 51%, cho thấy nhu cầu thực từ nhà đầu tư.

Động thái trên thị trường BĐS ven biển tỷ lệ thuận với đà tăng trưởng của du khách đến Việt Nam, đặc biệt tại các thị trường du lịch biển trọng điểm. Theo đó, 10 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón 15,4 triệu lượt khách, tăng 20,3% so với cùng kỳ 2024; Phú Quốc đón gần 7,1 triệu lượt khách, tăng 34,2%; còn Quảng Ninh đón gần 18,5 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ.

Con số tăng trưởng của các điểm đến kể trên cho thấy sức hút ngày càng gia tăng của du lịch biển với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt những điểm đến có giao thông kết nối thuận lợi cùng hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh sẽ là tọa độ số 1 được du khách tìm kiếm. Từ đó, lan tỏa sức nóng đến phân khúc BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng, lưu trú và mua sắm.

Bất động sản ven biển: 'Của hiếm' trong giới đầu tư - Ảnh 3.

Lượng khách quốc tế đến Bãi Cháy qua cảng tàu quốc tế Hạ Long tăng mạnh qua từng năm, tạo động lực thúc đẩy giá trị BĐS khu vực. Ảnh: Ánh Dương

Hấp lực BĐS biển Bãi Cháy

Với lợi thế sở hữu di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Bãi Cháy luôn là một trong những thị trường BĐS được quan tâm nhất miền Bắc. Đặc biệt trong những năm trở lại đây, khu vực này thu hút được nhiều dự án lớn với quy hoạch bài bản, tiện ích đầy đủ và kết nối tốt.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, Bãi Cháy từ lâu đã là điểm sáng về du lịch với thương hiệu được khẳng định. Các dự án đang hưởng lợi rõ rệt từ hệ thống hạ tầng được nâng cấp mạnh mẽ, đặc biệt là tuyến cao tốc kết nối Bãi Cháy – Hạ Long với Hà Nội, rút ngắn thời gian di chuyển giúp du khách đến Bãi Cháy thường xuyên hơn.

"Các dự án BĐS nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản, với sự tham gia tư vấn của các kiến trúc sư hàng đầu và được khai thác, vận hành bởi các đơn vị chuyên nghiệp. Nhờ đó, ngày càng thu hút khách có nhu cầu mua để ở hoặc kinh doanh", ông Thanh nhận định.

Bất động sản ven biển: 'Của hiếm' trong giới đầu tư - Ảnh 4.

Căn hộ Sun Centro Town sở hữu tầm nhìn hướng vịnh được thị trường săn đón. Ảnh: Sun Property.

Với quy mô lên đến 324ha, sở hữu quỹ đất ven vịnh trung tâm cuối cùng tại Bãi Cháy, Sun Elite City là quần thể đô thị nghỉ dưỡng do Sun Group kiến tạo với lợi thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường. Cùng với các công trình nổi bật đã vận hành như Sun World Ha Long, Cảng tàu khách quốc tế, khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long, quảng trường biển Sun Carnival… Sun Elite City sẽ được bổ sung nhiều mảnh ghép là các tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng ven biển, giúp đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch.

Thực tế cho thấy, tổ hợp Sun Centro Town với 3 tòa tháp căn hộ tại trung tâm quần thể Sun Elite City đã được săn lùng ngay khi ra mắt thị trường hồi tháng 7. Không chỉ thu hút giới đầu tư bởi vị trí đắc lợi ngắm trọn vịnh di sản, dự án còn hội tụ đầy đủ các yếu tố về thiết kế, tiện ích, dịch vụ vận hành để trở thành nơi an cư – nghỉ dưỡng lâu dài.

Bất động sản ven biển: 'Của hiếm' trong giới đầu tư - Ảnh 5.

Hệ sinh thái vui chơi, giải trí tại Sun Elite City dự kiến sẽ được KPF tái cấu trúc, nâng tầm cảnh quan và tối đa công năng, trải nghiệm. Ảnh minh họa: AI

Đặc biệt, thời gian tới Sun Group dự kiến sẽ bắt tay với đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới KPF để quy hoạch, tái thiết Sun Elite City theo mô hình quần thể "all in one" đẳng cấp quốc tế, với thiết kế hiện đại, tối ưu hóa cảnh quan vịnh di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời hài hòa giữa mục tiêu nghỉ dưỡng, giải trí và phát triển đô thị.

Khi đó, quần thể Sun Elite City sẽ gia tăng sức hút nhờ sở hữu lợi thế về vịnh biển, cảng tàu, cơ sở nghỉ dưỡng, tiện ích giải trí, không gian sống lý tưởng… Đây là thời cơ cho nhà đầu tư muốn sở hữu những BĐS có khả năng khai thác sinh lời cao nằm trong quần thể đẳng cấp quốc tế này.

Sun Group

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 15 phút trước

GĐXH - Đầu tuần, giá giao ngay trên thị trường quốc tế lùi về vùng 57 USD/oz, kéo theo giá trong nước có dấu hiệu "đi ngang" ở vùng 58–59 triệu đồng/kg.

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Giá cả thị trường - 36 phút trước

GĐXH - Hatchback chạy điện thiết kế thể thao, công suất tới 218 mã lực đang gây chú ý khi mở bán với giá chỉ hơn 360 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá cả thị trường - 37 phút trước

GĐXH - Giá vàng miếng SJC tuần trước biến động mạnh, giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Giá cả thị trường - 40 phút trước

GĐXH - Xe máy điện được ví như ‘SH phiên bản giá rẻ’ vừa chính thức lên kệ đại lý Việt với mức giá chỉ từ 25 triệu đồng, thiết kế khiến khách hàng phát sốt.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ liên tục không có điện để dùng.

Bỉm Merries,Moony, Huggies đâu mới là loại bỉm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay

Bỉm Merries,Moony, Huggies đâu mới là loại bỉm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Trong những năm gần đây, thị trường tã – bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại Việt Nam phát triển nhanh không khác gì một "cuộc đua" giữa các thương hiệu lớn. Nhưng với hàng tá lựa chọn, làm sao để mẹ tìm được loại bỉm phù hợp nhất, vừa an toàn cho da, vừa tiện lợi, vừa hợp túi tiền?

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Thông tươi giá rẻ được chị em ‘săn đón’ trang trí dịp Giáng sinh 2025

Thông tươi giá rẻ được chị em ‘săn đón’ trang trí dịp Giáng sinh 2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh những dòng thông nhựa truyền thống, mặt hàng thông tươi được nhiều người săn đón và trở thành mặt hàng ‘hót’ trong dịp Giáng sinh 2025.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 7/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xem nhiều

Ô tô MPV 7 chỗ giá 170 triệu đồng nội thất sang chảnh, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai i10, chỉ ngang Honda SH ra mắt tại Ấn Độ

Ô tô MPV 7 chỗ giá 170 triệu đồng nội thất sang chảnh, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai i10, chỉ ngang Honda SH ra mắt tại Ấn Độ

Giá cả thị trường

GĐXH - Ô tô MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Triber hứa hẹn tạo cơn sốt mới trong phân khúc xe giá rẻ, nơi ngày càng nhiều người dùng lần đầu “lên đời” từ xe máy sang ô tô.

Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
SUV hạng C giảm giá sốc tới hàng trăm triệu dịp cuối năm: Honda CR-V, Mazda CX-5 chưa bao giờ rẻ thế

SUV hạng C giảm giá sốc tới hàng trăm triệu dịp cuối năm: Honda CR-V, Mazda CX-5 chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường
Xe máy điện thương hiệu lớn đồng loạt giảm sốc, rẻ nhất chỉ 16,5 triệu đồng, cơ hội hiếm cho người mua

Xe máy điện thương hiệu lớn đồng loạt giảm sốc, rẻ nhất chỉ 16,5 triệu đồng, cơ hội hiếm cho người mua

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 7/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 7/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top