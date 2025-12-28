Bắt giam 2 mẹ con ở Thanh Hóa trong vụ giả chết trục lợi tiền bảo hiểm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 28-12, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột Thu, cùng trú phường Quang Trung), để điều tra về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự cả hai bị can trên để điều tra về vụ án giả chết trục lợi bảo hiểm.

Theo điều tra ban đầu, năm 2017, Thu ly hôn rồi về sống cùng mẹ ruột là bà Thập tại Thanh Hóa. Quá trình làm ăn, Thu mua bốn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ ruột) trong vụ giả chết trục lợi bảo hiểm. Ảnh: CATH

Năm 2020, do phát hiện bị bệnh và mâu thuẫn với mẹ, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm rồi “thay tên đổi họ”.

Đầu tháng 6-2020, hai mẹ con dựng kịch bản Thu uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm dẫn đến đột tử. Gia đình thuê thầy cúng hỗ trợ tổ chức tang lễ để qua mặt dư luận .

Đêm 7-6-2020, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời nhà đến ở tạm nhà thầy cúng rồi vào Đồng Nai làm ăn. Tại quê nhà, đám tang vẫn diễn ra như thật. Sau đó, bà Thập đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho con gái.

Bà Thập liên hệ các công ty bảo hiểm để nhận chi trả. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền trục lợi từ các hợp đồng bảo hiểm là hơn 1,28 tỉ đồng.

Do không có giấy tờ tùy thân, mọi giao dịch của Thu đều qua người trung gian. Số tiền bảo hiểm được bà Thập chuyển cho Thu để đầu tư bất động sản .

Cuối năm 2025, Thu quay về địa phương xin xóa khai tử để giải quyết giấy tờ cá nhân thì sự việc bại lộ.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.