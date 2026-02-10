Mới nhất
Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi tuồn ra thị trường

Thứ ba, 14:57 10/02/2026 | Pháp luật
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 5 đối tượng về hành vi buôn bán, giết mổ hơn 1,1 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Vinh (SN 1988, trú tại xã An Nông); Nguyễn Văn Long (SN 1987, trú tại xã Thọ Bình); Lê Sỹ Viện (SN 1970, trú tại xã Thọ Long); Nguyễn Văn Ba (SN 1993, trú tại xã Thọ Bình) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1982, trú tại xã Thọ Ngọc) cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa về tội "Vi phạm Quy định về an toàn thực phẩm".

Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường - Ảnh 1.

Số lợn đã sơ chế đưa vào bảo quản trong tủ bảo ôn.

Trước đó, do được người quen ở xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ nhờ tìm mối bán lợn bị nhiễm bệnh, chiều ngày 4/1, Vinh gọi điện thoại và được Ba đồng ý mua nên đã rủ anh trai là Long và Lợi đi mua tổng cộng 81 con lợn (loại lợn nhỏ, nặng từ 7-11 kg/con) với giá 10 triệu đồng.

Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường - Ảnh 2.

Các đối tượng bị khởi tố.

Sau đó các đối tượng đã bán lại cho Viện, với số tiền 22,8 triệu đồng. Khi Viện đang giết mổ số lợn trên bị phát hiện. Tại thời điểm phát hiện, trong tổng số lợn mua đã sơ chế được 70 con đưa vào bảo quản trong tủ bảo ôn, 3 con đang sơ chế, 8 con đang nuôi nhốt tại chuồng. Tổng trọng lượng thịt lợn thu giữ tại nhà Lê Sỹ Viện là 1.196 kg thịt lợn.

Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa giám định, kết luận toàn bộ thịt lợn thu giữ tại nhà Lê Sỹ Viện đều dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các bị can và đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường - Ảnh 3.Khởi tố người thu mua, bán heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Đồng Nai

Sau khi thu mua heo chết do dịch với giá 10.000 - 25.000 đồng/kg, Lê Thị Bích Phượng mổ rồi bán cho nhiều khách với giá 70.000 - 85.000 đồng/kg để kiếm lời.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
