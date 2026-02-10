Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường giả quy mô lớn tại Đà Nẵng
GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường Jotun giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phát hiện 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường Jotun giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Trước đó, qua phản ánh của quần chúng nhân dân và một số đơn vị thi công xây dựng, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều sản phẩm sơn nước, bột trét tường mang nhãn hiệu Jotun được chào bán với giá rất rẻ, thấp hơn cả giá phân phối của đại lý chính hãng, có dấu hiệu là hàng giả, chất lượng không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.
Qua xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Bảo Ngọc Global là đơn vị nổi lên trong việc chào bán các sản phẩm sơn nước, bột trét tường Jotun với mức giá bất thường. Đáng chú ý, công ty này không phải là đại lý được ủy quyền phân phối của hãng Jotun nhưng vẫn cung ứng số lượng lớn sản phẩm ra thị trường.
Công an xác định, Công ty Bảo Ngọc Global do Lê Thái Bình (42 tuổi) và vợ là Mai Thị Thanh Sơn (42 tuổi) làm chủ; Lê Thành Nhân (31 tuổi) là nhân viên trực tiếp tham gia hoạt động vi phạm.
Các đối tượng đặt mua vỏ thùng sơn nước, bao bì bột trét tường mang nhãn hiệu Jotun từ các tỉnh phía Bắc, đưa về kho tập kết, dán tem truy xuất nguồn gốc giả. Sau đó, pha trộn sơn Jotun chính hãng với các loại sơn khác theo tỷ lệ riêng, đổ vào thùng, đóng nắp, hoàn thiện sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Ngày 9/2, lực lượng công an tiến hành bắt giữ, khám xét trụ sở, kho hàng và showroom của Công ty Bảo Ngọc Global, thu giữ hơn 5 tấn thành phẩm sơn nước, bột trét tường Jotun giả cùng hàng nghìn vỏ thùng, tem nhãn, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng giả. Đây là vụ việc có số lượng hàng giả lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thái Bình; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Thị Thanh Sơn và Lê Thành Nhân để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
GĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 5 đối tượng về hành vi buôn bán, giết mổ hơn 1,1 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.
GĐXH - Đêm ngày 9/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng ở xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng sau đó phải huy động tối đa nguồn lực để dập tắt ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) liên quan đến buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả.
GĐXH - Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
GĐXH - Trong quá trình tuần tra, Công an xã Ngọc Hồi, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép, thu giữ hàng chục bình gas cùng nhiều trang thiết bị liên quan.
GĐXH - Sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thập đã bị lực lượng Công an Phú Thọ bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.
GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 7/2 - 8/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy sức mạnh khi "tóm gọn" hàng loạt vi phạm nội đô và ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ tăng vọt trong những ngày giáp Tết.
GĐXH - Công an TPHCM triệt phá đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa các nhãn hiệu nổi tiếng trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.
