Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên
GĐXH - Đêm ngày 9/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng ở xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng sau đó phải huy động tối đa nguồn lực để dập tắt ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.
Theo đó, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 23 giờ ngày 9/2 tại khu vực nhà xưởng cho thuê của Công ty Tiến Linh tại xã Việt Yên. Đây là khu xưởng chuyên về sản xuất hạt nhựa và lắp ráp xe máy điện vì vậy ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát một cách dữ dội ngay khi mới khởi phát.
Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Hưng Yên đã lập tức điều động 8 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các phương án dập lửa.
Khoảnh khắc ngọn lửa bao trùm khu nhà xưởng trong vụ cháy ở Hưng Yên.
Đến khoảng 0 giờ 10 phút, ngọn lửa tiếp tục bùng lên trên diện tích hàng trăm mét vuông. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, khu xưởng có kết cấu chủ yếu bằng tôn và khung sắt, nhiều hạng mục bị đổ sập do sức nóng lớn.
Trải qua nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 10/2, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, giúp ngăn chặn thành công nguy cơ cháy lan sang các khu vực sản xuất lân cận.
Hiện nay, các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang tích cực triển khai công tác điều tra hiện trường nhằm xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến vụ cháy, đồng thời tiến hành thống kê chi tiết thiệt hại về tài sản cho doanh nghiệp.
