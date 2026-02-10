Mới nhất
Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng

Thứ ba, 18:24 10/02/2026 | Pháp luật
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
GĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.

Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHuế) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi "Đánh bạc" với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang web cá cược trực tuyến có trụ sở ở nước ngoài như SHBET, 78WIN, HI88, NEW88… hoạt động đánh bạc trái phép trên không gian mạng với phương thức tinh vi, thu hút số lượng lớn người tham gia với số tiền giao dịch rất lớn.

Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai các đối tượng.

Các trang cá cược này lợi dụng mạng internet để tiếp cận, lôi kéo người chơi thông qua hình thức quảng cáo trá hình trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín; phát tán các đường link truy cập kèm theo những lời mời gọi như "chơi thử miễn phí", "hoàn tiền, thưởng lớn", "nạp ít - thắng nhiều".

Đồng thời, thường xuyên đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, tặng thưởng, đặc biệt cho người chơi mới tham gia. Giao diện trò chơi được thiết kế bắt mắt, thao tác đơn giản, tốc độ nhanh, tạo tâm lý tò mò, kích thích, khiến người chơi dễ dàng bị cuốn vào hoạt động cá cược.

Qua điều tra, công an làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của 16 đối tượng liên quan tại TP Huế để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Qua quá trình điều tra, xác định các đối tượng sử dụng điện thoại di động và tài khoản ngân hàng cá nhân để tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao… với số lượt giao dịch lớn.

Trong đó, có trường hợp lên đến hàng chục nghìn lượt đặt cược với tổng tang số đánh bạc hơn 41 tỷ đồng trong vòng 1 tháng. Đáng chú ý, đối tượng Phan Tuấn An (SN 1994, trú tại phường An Cựu, TP Huế) có tang số đánh bạc lên đến 39 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan khác.

Đột kích "lô cốt" trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệpĐột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp

GĐXH - Tầng hầm kiên cố với bốn lớp cửa thép, camera dày đặc, người canh gác 24/24… được dựng ngay trong nhà riêng để tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Anh cầm đầu vẫn bị lực lượng Công an Nghệ An bóc gỡ, triệt xóa.

