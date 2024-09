Bắt giam kẻ xâm hại nữ sinh 15 tuổi dẫn đến mang thai

Trước đó, Công an huyện Gò Dầu tiếp nhận đơn cầu cứu của gia đình cháu N. (SN 2009, ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng) về việc, N. đã bị Hào xâm hại dẫn đến mang thai.



Đối tượng gây án.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu bước đầu xác định, Hào và cháu N. quen biết và nảy sinh yêu thương. Sau đó, cả hai bên gia đình đồng ý cho Hào và cháu N. đám cưới, sống chung với nhau.

Vài tháng sau, Hào thường xuyên xảy ra cãi vã với cháu N. Sau đó, Hào còn nghi ngờ cháu N. không mang thai con của mình. Do vậy, gia đình cháu N. mới đến cơ quan Công an cầu cứu và tố cáo hành vi của Hào. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu đã tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với Hào.