Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép

Ngày 27/2, Công an xã Lượng Minh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai thiếu niên trên địa bàn nghi bị đối tượng rủ rê, dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép. Các em được đưa về địa phương an toàn, bàn giao cho gia đình quản lý.

Công an xã Lượng Minh ngăn chặn kịp thời 2 công dân nghi bị lừa sang nước ngoài làm việc trái phép.

Theo thông tin từ Công an xã Lượng Minh, khoảng 12 giờ ngày 23/2, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc hai công dân M.T.U. (SN 2013) và K.T.C. (SN 2012), cùng trú tại xã Lượng Minh, nghi bị một phụ nữ đang sinh sống ở nước ngoài rủ rê sang nước ngoài làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã thành lập tổ công tác, khẩn trương xác minh, phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện hai em đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn xã Con Cuông.

Tổ công tác đã phối hợp gia đình làm công tác tư tưởng, phân tích các nguy cơ, đồng thời yêu cầu hai em quay trở về địa phương để làm rõ sự việc. Sau đó, hai thiếu niên được bàn giao cho gia đình quản lý, theo dõi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, cảnh giác trước các lời mời gọi đi làm việc ở nước ngoài qua mạng xã hội nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, mua bán người.