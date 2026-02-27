Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép

Thứ sáu, 22:03 27/02/2026 | Pháp luật
Vũ Đồng
Vũ Đồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.

Ngày 27/2, Công an xã Lượng Minh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai thiếu niên trên địa bàn nghi bị đối tượng rủ rê, dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép. Các em được đưa về địa phương an toàn, bàn giao cho gia đình quản lý.

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép - Ảnh 1.

Công an xã Lượng Minh ngăn chặn kịp thời 2 công dân nghi bị lừa sang nước ngoài làm việc trái phép.

Theo thông tin từ Công an xã Lượng Minh, khoảng 12 giờ ngày 23/2, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc hai công dân M.T.U. (SN 2013) và K.T.C. (SN 2012), cùng trú tại xã Lượng Minh, nghi bị một phụ nữ đang sinh sống ở nước ngoài rủ rê sang nước ngoài làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã thành lập tổ công tác, khẩn trương xác minh, phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện hai em đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn xã Con Cuông.

Tổ công tác đã phối hợp gia đình làm công tác tư tưởng, phân tích các nguy cơ, đồng thời yêu cầu hai em quay trở về địa phương để làm rõ sự việc. Sau đó, hai thiếu niên được bàn giao cho gia đình quản lý, theo dõi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, cảnh giác trước các lời mời gọi đi làm việc ở nước ngoài qua mạng xã hội nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, mua bán người.

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép - Ảnh 2.Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

GĐXH - Chiều nay (19/9), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng

Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán người

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán người

Triệt phá đường dây mua bán người ép làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke

Triệt phá đường dây mua bán người ép làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

Bắt nhóm đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi

Bắt nhóm đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi

Cùng chuyên mục

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.

Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm

Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.

Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.

Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng

Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 27/2/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ khoảng 170m³ cát và tạm dừng hoạt động để điều tra, xử lý theo quy định.

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an TP Huế triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, quay clip đăng TikTok lên để xử lý.

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, Công an tỉnh Lào Cai đã ra khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) vì hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.

Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hà phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vũ lực khống chế cụ bà để cướp vàng và tiền mặt.

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.

Xem nhiều

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Pháp luật

GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Pháp luật
Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Pháp luật
Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Pháp luật
Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top