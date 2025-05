Bắt giữ 2 kẻ cướp vàng ở TP.HCM: Lần theo vết máu tại hiện trường

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM lấy lời khai Lê Duy Đông (23 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Dương) và anh trai là Lê Duy Đạt (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Đông và Đạt điều khiển xe máy không gắn biển số, đeo khẩu trang kín mặt, đến tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) gây án.

Lê Duy Đông (trái) và Lê Duy Đạt tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy, sau khi đến nơi, người ngồi sau xe (Lê Duy Đông) lao vào tiệm, dùng búa đập vỡ tủ kính rồi vơ một nắm dây chuyền vàng. Tuy nhiên, khi vừa chạy ra ngoài để bỏ trốn thì bị chủ tiệm đuổi theo, xô ngã. Hai nghi phạm vứt lại 8 sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án bất thành, hai nghi phạm bỏ chạy về hướng cầu Phú Cường, khu vực giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Tại hiện trường, công an thu giữ một cây búa, một đôi găng tay và đặc biệt là chiếc nhẫn cưới của nghi phạm Đông - rơi lại do bị vướng vào găng tay lúc tháo chạy.

Một manh mối quan trọng là trong lúc đập kính, Đông bị mảnh kính cắt vào tay, chảy máu khá nhiều. Từ dấu vết này, các trinh sát tổ chức rà soát các phòng khám, cơ sở y tế trên địa bàn.

Tại một phòng khám ở Quận 12, nhân chứng xác nhận có hai người đàn ông dáng người vạm vỡ đến khám với biểu hiện vội vã, yêu cầu khâu vết thương ở cánh tay.

Chủ tiệm vàng lao ra khống chế khiến Lê Duy Đông vứt lại tang vật. (Ảnh cắt từ clip)

Lực lượng công an sau đó xác định hai nghi phạm đang lẩn trốn tại phường An Phú Đông (Quận 12). Khoảng 18h40 ngày 6/5, tổ trinh sát Đội 2, PC02 chặn bắt Đông và Đạt khi cả hai đang đi trên đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, Quận 12).

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi. Đông mới cưới vợ nhưng không chịu làm ăn, đam mê cờ bạc dẫn đến nợ hơn 100 triệu đồng. Không có tiền trả, Đông rủ anh trai đi cướp. Đông trực tiếp đập kính, lấy vàng và bị thương trong lúc gây án.

Hai đối tượng khai không nghiện ma túy, không có tiền án tiền sự. Chiếc xe gây án là xe máy cũ do Đông mua lại. Trước khi gây án, cả hai tháo biển số xe để tránh bị phát hiện; sau khi tẩu thoát, gắn biển số trở lại nhằm né tránh lực lượng CSGT kiểm tra.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.