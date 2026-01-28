Hà Nội: Triệt phá 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông Đuống
GĐXH - Sử dụng hàng loạt hóa chất kịch độc để tách vàng, bạc từ phế liệu, hai xưởng phân kim trái phép tại xã Phù Đổng (TP Hà Nội) đã xả thẳng hàng tấn chất thải nguy hại ra môi trường, đe dọa trực tiếp đến nguồn nước mặt sông Đuống.
Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá thành công 2 cơ sở hoạt động phân kim trái phép tại khu vực ven sông Đuống (thôn Hạ, xã Phù Đổng), đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra.
Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Long (SN 1980, quê Thái Nguyên), Nguyễn Minh Tân (SN 1966, phường Hồng Hà, Hà Nội) và Nguyễn Phong Vũ (SN 1976, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu hoạt động lén lút của các xưởng phân kim tại khu vực bãi bồi ven sông Đuống. Tiến hành kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 xưởng đang hoạt động trái phép và xả thải trực tiếp ra môi trường.
Tại hiện trường, cơ quan công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Thành phố và đơn vị kỹ thuật hình sự đã thu giữ tổng cộng hơn 6,7 tấn chất thải rắn (gồm 3.370 kg tại xưởng của Long - Tân và 3.350 kg tại xưởng của Vũ).
Kết quả điều tra xác định, quy trình hoạt động của các xưởng này là thu gom phế phẩm từ chế tác trang sức và linh kiện điện tử không rõ nguồn gốc. Sau đó, các đối tượng sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại như axit sulfuric, axit nitric, oxy già, vôi, xi măng... để tách lấy kim loại quý (vàng, bạc).
Toàn bộ nước thải và bã thải rắn phát sinh từ quá trình này chứa dư lượng hóa chất cực lớn đều bị các đối tượng chỉ đạo đổ thẳng ra khu đất phía sau xưởng, sát mép sông Đuống mà không qua bất kỳ hệ thống xử lý nào.
Đáng chú ý, khu vực các đối tượng xả thải nằm gần Nhà máy nước mặt sông Đuống - đơn vị cung cấp nước sạch cho hàng triệu người dân Thủ đô, gây lo ngại nghiêm trọng về an ninh nguồn nước.
Theo hồ sơ, xưởng của Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2025. Chỉ trong thời gian ngắn, với lợi nhuận khoảng 10-20 triệu đồng/tháng, nhóm này đã xả ra môi trường ước tính 3-4 tấn chất thải.
Trong khi đó, xưởng của Nguyễn Phong Vũ hoạt động sớm hơn, từ tháng 9/2023. Trong hơn 2 năm, Vũ thu lợi bất chính khoảng 270 triệu đồng và cũng đã thải ra môi trường hơn 3 tấn chất thải nguy hại.
Kết quả giám định của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác định toàn bộ số chất thải bị thu giữ đều là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Phong Vũ để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Việc kịp thời phát hiện, triệt phá và xử lý nghiêm các xưởng phân kim trái phép xả thải nguy hại ven sông Đuống không chỉ thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an Thủ đô trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, mà còn góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố, qua đó thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giải quyết 5 “điểm nghẽn” của Hà Nội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm môi trường sống an toàn cho Nhân dân.
