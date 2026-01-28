Mới nhất
Hà Nội: Triệt phá 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông Đuống

Thứ tư, 20:46 28/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Sử dụng hàng loạt hóa chất kịch độc để tách vàng, bạc từ phế liệu, hai xưởng phân kim trái phép tại xã Phù Đổng (TP Hà Nội) đã xả thẳng hàng tấn chất thải nguy hại ra môi trường, đe dọa trực tiếp đến nguồn nước mặt sông Đuống.

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá thành công 2 cơ sở hoạt động phân kim trái phép tại khu vực ven sông Đuống (thôn Hạ, xã Phù Đổng), đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Long (SN 1980, quê Thái Nguyên), Nguyễn Minh Tân (SN 1966, phường Hồng Hà, Hà Nội) và Nguyễn Phong Vũ (SN 1976, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Hà Nội: Triệt phá 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông Đuống - Ảnh 1.

Xưởng phân kim trái phép xả thải nguy hại ra môi trường. Ảnh CAHN

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu hoạt động lén lút của các xưởng phân kim tại khu vực bãi bồi ven sông Đuống. Tiến hành kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 xưởng đang hoạt động trái phép và xả thải trực tiếp ra môi trường.

Tại hiện trường, cơ quan công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Thành phố và đơn vị kỹ thuật hình sự đã thu giữ tổng cộng hơn 6,7 tấn chất thải rắn (gồm 3.370 kg tại xưởng của Long - Tân và 3.350 kg tại xưởng của Vũ).

Kết quả điều tra xác định, quy trình hoạt động của các xưởng này là thu gom phế phẩm từ chế tác trang sức và linh kiện điện tử không rõ nguồn gốc. Sau đó, các đối tượng sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại như axit sulfuric, axit nitric, oxy già, vôi, xi măng... để tách lấy kim loại quý (vàng, bạc).

Hà Nội: Triệt phá 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông Đuống - Ảnh 2.

Phế phẩm từ chế tác trang sức và linh kiện điện tử được các đối tượng thu gom. Ảnh: CAHN

Toàn bộ nước thải và bã thải rắn phát sinh từ quá trình này chứa dư lượng hóa chất cực lớn đều bị các đối tượng chỉ đạo đổ thẳng ra khu đất phía sau xưởng, sát mép sông Đuống mà không qua bất kỳ hệ thống xử lý nào.

Đáng chú ý, khu vực các đối tượng xả thải nằm gần Nhà máy nước mặt sông Đuống - đơn vị cung cấp nước sạch cho hàng triệu người dân Thủ đô, gây lo ngại nghiêm trọng về an ninh nguồn nước.

Theo hồ sơ, xưởng của Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2025. Chỉ trong thời gian ngắn, với lợi nhuận khoảng 10-20 triệu đồng/tháng, nhóm này đã xả ra môi trường ước tính 3-4 tấn chất thải.

Hà Nội: Triệt phá 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông Đuống - Ảnh 3.

Quá trình tách kim loại quý sử dụng nhiều hóa chất độc hại. Ảnh: CAHN

Trong khi đó, xưởng của Nguyễn Phong Vũ hoạt động sớm hơn, từ tháng 9/2023. Trong hơn 2 năm, Vũ thu lợi bất chính khoảng 270 triệu đồng và cũng đã thải ra môi trường hơn 3 tấn chất thải nguy hại.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác định toàn bộ số chất thải bị thu giữ đều là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại.

Hà Nội: Triệt phá 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông Đuống - Ảnh 4.

Số chất thải bị thu giữ đều là chất thải nguy hại. Ảnh: CAHN

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Phong Vũ để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, triệt phá và xử lý nghiêm các xưởng phân kim trái phép xả thải nguy hại ven sông Đuống không chỉ thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an Thủ đô trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, mà còn góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố, qua đó thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giải quyết 5 “điểm nghẽn” của Hà Nội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm môi trường sống an toàn cho Nhân dân.

Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin Cụm công nghiệp Phú Minh xả thải trái quy định, gây ô nhiễm môi trường

GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố vừa ký văn bản số 5469/UBND-TTDLCNS ngày 08/10/2025 về việc kiểm tra thông tin Cụm công nghiệp Phú Minh xả thải rác trái quy định, gây ô nhiễm môi trường.

GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố vừa ký văn bản số 5469/UBND-TTDLCNS ngày 08/10/2025 về việc kiểm tra thông tin Cụm công nghiệp Phú Minh xả thải rác trái quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Bắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà Nẵng

Bắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà Nẵng

Pháp luật - 1 giờ trước

Từ clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh, bắt tạm giam người gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố người thu mua, bán heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Đồng Nai

Khởi tố người thu mua, bán heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Đồng Nai

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau khi thu mua heo chết do dịch với giá 10.000 - 25.000 đồng/kg, Lê Thị Bích Phượng mổ rồi bán cho nhiều khách với giá 70.000 - 85.000 đồng/kg để kiếm lời.

Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng

Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.

Bôi xấu hình ảnh lực lượng công an trên Facebook, người đàn ông 53 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng

Bôi xấu hình ảnh lực lượng công an trên Facebook, người đàn ông 53 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính xúc phạm uy tín của lực lượng công an, người đàn ông ở Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng.

Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - TP Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy. Công tác tuyên truyền với thông điệp xuyên suốt "mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng, chống".

Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1

Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 26/1 - 27/1) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.

Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội

Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn ra Hà Nội.

Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Tại cơ quan Công an, Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hoá), giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hà Nội: Khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường liên quan vụ đổ trộm gần 8.000 tấn chất thải

Hà Nội: Khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường liên quan vụ đổ trộm gần 8.000 tấn chất thải

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thuê đất nông nghiệp rồi móc nối với các công ty môi trường để đổ trộm hàng nghìn tấn rác thải xây dựng, sau đó "ngụy trang" bằng cách phủ đất thịt lên trên trồng cây. Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng tại Bát Tràng vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ.

Hà Nội: Khởi tố, bắt giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Lò Đúc

Hà Nội: Khởi tố, bắt giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Lò Đúc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ bạo hành người cao tuổi gây bức xúc dư luận tại ngõ 190 Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Bắc - nữ giúp việc về tội "Hành hạ người khác".

