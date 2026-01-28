Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Ngày 28/1, UBND TP Huế đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã, phường không ma túy, với mục tiêu đến hết năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy.



Theo lộ trình, phấn đấu hằng năm, giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng mua bán ma túy và 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá...

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Huế) tổ chức buổi đối thoại, tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Công an TP Huế cho biết, đến năm 2025 đã có khoảng 30% xã, phường đạt tiêu chí xã, phường không ma túy. Kết quả bước đầu này được xem là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% xã, phường không ma túy vào năm 2030.

Trên cơ sở đó, TP Huế đặt mục tiêu mỗi năm tăng tối thiểu 15% số xã, phường đạt tiêu chí không ma túy. Trong lộ trình thực hiện, năm 2026 sẽ tập trung giữ vững các địa bàn đạt chuẩn, đồng thời đưa 11 xã, phường vào diện xây dựng gồm Phong Thái, Dương Nỗ, A Lưới 2, Hương Trà, Hương Thủy, Mỹ Thượng, Vinh Lộc, Lộc An, Bình Điền, Phong Quảng và A Lưới 1.

Những năm tiếp theo, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng, lần lượt triển khai tại các địa bàn còn lại, bảo đảm đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại các cuộc họp xây dựng đề án, các đơn vị chức năng cũng chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống ma túy. Theo đó, người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa. Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, lợi dụng không gian mạng và các loại hình kinh doanh dịch vụ để hoạt động.

Công an TP Huế, tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự về đêm.

Bên cạnh đó, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở vật chất, kinh phí và nhân lực. Một bộ phận người nghiện và gia đình chưa hợp tác, trong khi biến động dân cư tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp, du lịch gây khó khăn cho công tác rà soát, quản lý đối tượng...

Theo Công an TP Huế, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường nắm chắc tình hình, rà soát, đánh giá đúng thực trạng liên quan đến ma túy trên từng địa bàn. Quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai cũng như triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn phát sinh người nghiện mới.

Lực lượng Công an sẽ tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và điều tra, xử lý các vụ án về ma túy.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế cho biết, xây dựng xã, phường không ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong đó, các cấp, các ngành, địa phương phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình,tuyệt đối không được có tư tưởng "khoán trắng" cho lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy.

"Việc triển khai, đề án cần được thực hiện bài bản, có kế hoạch, lộ trình cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng địa bàn. Trách nhiệm của người đứng đầu phải được xác định rõ. Kết quả thực hiện phải được đánh giá bằng hiệu quả thực chất, sự chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự, tệ nạn ma túy và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân", ông Bình nói.

Lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức, với thông điệp xuyên suốt "mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng, chống ma túy"...

