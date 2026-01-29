Đột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp
GĐXH - Tầng hầm kiên cố với bốn lớp cửa thép, camera dày đặc, người canh gác 24/24… được dựng ngay trong nhà riêng để tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Anh cầm đầu vẫn bị lực lượng Công an Nghệ An bóc gỡ, triệt xóa.
Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp Công an xã Đại Đồng đột kích căn nhà của Nguyễn Văn Anh (SN 1984, trú xã Đại Đồng), bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức "liêng".
Qua điều tra, Nguyễn Văn Anh là đối tượng có tiền án về tội đánh bạc. Để đối phó lực lượng chức năng, Văn Anh xây dựng một tầng hầm ngay trong nhà, chia thành hai phòng nhỏ. Lối vào phải qua 4 lớp cửa thép do chính đối tượng giữ chìa khóa. Xung quanh nhà lắp đặt nhiều camera cảm biến, bên trong bố trí màn hình giám sát toàn bộ động tĩnh bên ngoài.
Chỉ khi tập hợp đủ "con bạc" (khoảng 10 người trở lên), Văn Anh mới đóng kín các cửa, tổ chức sát phạt. Kết thúc cuộc chơi, đối tượng thu dọn toàn bộ đồ đạc, tiêu hủy dấu vết rồi mới mở cửa cho các đối tượng rời đi.
Trong số 12 đối tượng bị bắt giữ có 10 nam, 1 nữ, độ tuổi từ 27 đến 54, trú tại các xã Hoa Quân, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Sơn Lâm. Đáng chú ý, 4 đối tượng trong nhóm có nhiều tiền án về hành vi đánh bạc.
Tang vật tại hiện trường gồm hơn 90 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ, 7 camera giám sát. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Anh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 6 cối pháo hoa nổ loại 49 quả, tổng khối lượng 10,38kg.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định tạm giữ 12 đối tượng để điều tra về các hành vi "Gá bạc", "Đánh bạc" và "Tàng trữ hàng cấm".
