Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp

Thứ năm, 09:58 29/01/2026 | Pháp luật
Vũ Đồng
Vũ Đồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tầng hầm kiên cố với bốn lớp cửa thép, camera dày đặc, người canh gác 24/24… được dựng ngay trong nhà riêng để tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Anh cầm đầu vẫn bị lực lượng Công an Nghệ An bóc gỡ, triệt xóa.

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp Công an xã Đại Đồng đột kích căn nhà của Nguyễn Văn Anh (SN 1984, trú xã Đại Đồng), bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức "liêng".

Đột kích băng nhóm đánh bạc chuyên nghiệp tại Nghệ An năm 2026 - Ảnh 1.

Số đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Qua điều tra, Nguyễn Văn Anh là đối tượng có tiền án về tội đánh bạc. Để đối phó lực lượng chức năng, Văn Anh xây dựng một tầng hầm ngay trong nhà, chia thành hai phòng nhỏ. Lối vào phải qua 4 lớp cửa thép do chính đối tượng giữ chìa khóa. Xung quanh nhà lắp đặt nhiều camera cảm biến, bên trong bố trí màn hình giám sát toàn bộ động tĩnh bên ngoài.

Đột kích băng nhóm đánh bạc chuyên nghiệp tại Nghệ An năm 2026 - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh.

Chỉ khi tập hợp đủ "con bạc" (khoảng 10 người trở lên), Văn Anh mới đóng kín các cửa, tổ chức sát phạt. Kết thúc cuộc chơi, đối tượng thu dọn toàn bộ đồ đạc, tiêu hủy dấu vết rồi mới mở cửa cho các đối tượng rời đi.

Trong số 12 đối tượng bị bắt giữ có 10 nam, 1 nữ, độ tuổi từ 27 đến 54, trú tại các xã Hoa Quân, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Sơn Lâm. Đáng chú ý, 4 đối tượng trong nhóm có nhiều tiền án về hành vi đánh bạc.

Tang vật tại hiện trường gồm hơn 90 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ, 7 camera giám sát. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Anh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 6 cối pháo hoa nổ loại 49 quả, tổng khối lượng 10,38kg.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định tạm giữ 12 đối tượng để điều tra về các hành vi "Gá bạc", "Đánh bạc" và "Tàng trữ hàng cấm".

Đột kích băng nhóm đánh bạc chuyên nghiệp tại Nghệ An năm 2026 - Ảnh 3.Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cua

GĐXH - Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh An Giang đã triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và bầu cua ăn thua bằng tiền tại ấp Mỹ Thái (xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang).

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hội

Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hội

Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cua

Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cua

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Cùng chuyên mục

Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu

Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang 2 đối tượng dùng ô tô bán tải vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn, ước tính tổng trọng lượng hơn 2 tấn.

Hà Nội: Triệt phá 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông Đuống

Hà Nội: Triệt phá 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông Đuống

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sử dụng hàng loạt hóa chất kịch độc để tách vàng, bạc từ phế liệu, hai xưởng phân kim trái phép tại xã Phù Đổng (TP Hà Nội) đã xả thẳng hàng tấn chất thải nguy hại ra môi trường, đe dọa trực tiếp đến nguồn nước mặt sông Đuống.

Bắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà Nẵng

Bắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà Nẵng

Pháp luật - 16 giờ trước

Từ clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh, bắt tạm giam người gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố người thu mua, bán heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Đồng Nai

Khởi tố người thu mua, bán heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Đồng Nai

Pháp luật - 17 giờ trước

Sau khi thu mua heo chết do dịch với giá 10.000 - 25.000 đồng/kg, Lê Thị Bích Phượng mổ rồi bán cho nhiều khách với giá 70.000 - 85.000 đồng/kg để kiếm lời.

Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng

Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.

Bôi xấu hình ảnh lực lượng công an trên Facebook, người đàn ông 53 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng

Bôi xấu hình ảnh lực lượng công an trên Facebook, người đàn ông 53 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính xúc phạm uy tín của lực lượng công an, người đàn ông ở Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng.

Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - TP Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy. Công tác tuyên truyền với thông điệp xuyên suốt "mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng, chống".

Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1

Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 26/1 - 27/1) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.

Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội

Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn ra Hà Nội.

Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Tại cơ quan Công an, Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hoá), giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi đã khai nhận hành vi phạm tội.

Xem nhiều

Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng

Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.

Bóc trần đường dây môi giới bán dâm nam cho 'quý bà' trung niên hoạt động qua Zalo

Bóc trần đường dây môi giới bán dâm nam cho 'quý bà' trung niên hoạt động qua Zalo

Pháp luật
Hà Nội: Khởi tố, bắt giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Lò Đúc

Hà Nội: Khởi tố, bắt giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Lò Đúc

Pháp luật
Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Pháp luật
Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top