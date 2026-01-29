Mới nhất
Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vong

Thứ năm, 17:23 29/01/2026 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Văn Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. khiến nạn nhân bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa mở phiên toà trực tuyến xét xử bị cáo Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vong - Ảnh 1.

Hồ Văn Cường tại phiên xét xử.

Trước đó, khoảng 13h ngày 17/8/2025, tại nhà anh B.V.N (SN 1978, ở thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng), do mâu thuẫn cá nhân với nhau, anh B.V.N. sử dụng một chiếc chổi có cán làm bằng kim loại đánh liên tục vào phần đầu của Hồ Văn Cường (gây tổn thương cơ thể 2%).

Bực tức vì bị đánh, Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. Hậu quả, anh N. bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Tại phiên xét xử, Hồ Văn Cường thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Cường 8 năm tù giam.

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tốGây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

GĐXH - Cơ quan điều tra xác định, tài xế điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong.


Tòa soạn Quảng cáo
Top