Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vong
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Văn Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. khiến nạn nhân bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.
Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa mở phiên toà trực tuyến xét xử bị cáo Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.
Trước đó, khoảng 13h ngày 17/8/2025, tại nhà anh B.V.N (SN 1978, ở thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng), do mâu thuẫn cá nhân với nhau, anh B.V.N. sử dụng một chiếc chổi có cán làm bằng kim loại đánh liên tục vào phần đầu của Hồ Văn Cường (gây tổn thương cơ thể 2%).
Bực tức vì bị đánh, Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. Hậu quả, anh N. bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.
Tại phiên xét xử, Hồ Văn Cường thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Cường 8 năm tù giam.
Đăng tải thông tin sai sự thật vụ án hình sự, chủ tài khoản Facebook bị phạtXã hội - 1 giờ trước
Một chủ tài khoản Facebook ở Quảng Ninh vừa bị cơ quan công an lập biên bản xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn phường Cửa Ông.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, bắt giữ 47 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.
Bắt giữ đối tượng buôn bán gần 50kg pháo nổ tại Thái NguyênPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Phát hiện một đối tượng có dấu hiệu buôn bán pháo nổ trái phép, lực lượng Công an xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên đã bắt quả tang và thu giữ tổng cộng gần 50kg pháo các loại. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản, bị bắt sau 24 giờ gây ánPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm cắp tài sản.
Đột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệpPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Tầng hầm kiên cố với bốn lớp cửa thép, camera dày đặc, người canh gác 24/24… được dựng ngay trong nhà riêng để tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Anh cầm đầu vẫn bị lực lượng Công an Nghệ An bóc gỡ, triệt xóa.
Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậuPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang 2 đối tượng dùng ô tô bán tải vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn, ước tính tổng trọng lượng hơn 2 tấn.
Hà Nội: Triệt phá 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông ĐuốngPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Sử dụng hàng loạt hóa chất kịch độc để tách vàng, bạc từ phế liệu, hai xưởng phân kim trái phép tại xã Phù Đổng (TP Hà Nội) đã xả thẳng hàng tấn chất thải nguy hại ra môi trường, đe dọa trực tiếp đến nguồn nước mặt sông Đuống.
Bắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà NẵngPháp luật - 22 giờ trước
Từ clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh, bắt tạm giam người gây rối trật tự công cộng.
Khởi tố người thu mua, bán heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Đồng NaiPháp luật - 1 ngày trước
Sau khi thu mua heo chết do dịch với giá 10.000 - 25.000 đồng/kg, Lê Thị Bích Phượng mổ rồi bán cho nhiều khách với giá 70.000 - 85.000 đồng/kg để kiếm lời.
Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.
Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạngPháp luật
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.