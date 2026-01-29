Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vong

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa mở phiên toà trực tuyến xét xử bị cáo Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Hồ Văn Cường tại phiên xét xử.

Trước đó, khoảng 13h ngày 17/8/2025, tại nhà anh B.V.N (SN 1978, ở thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng), do mâu thuẫn cá nhân với nhau, anh B.V.N. sử dụng một chiếc chổi có cán làm bằng kim loại đánh liên tục vào phần đầu của Hồ Văn Cường (gây tổn thương cơ thể 2%).

Bực tức vì bị đánh, Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. Hậu quả, anh N. bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Tại phiên xét xử, Hồ Văn Cường thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Cường 8 năm tù giam.

