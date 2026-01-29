Đăng tải thông tin sai sự thật vụ án hình sự, chủ tài khoản Facebook bị phạt
Một chủ tài khoản Facebook ở Quảng Ninh vừa bị cơ quan công an lập biên bản xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn phường Cửa Ông.
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây Phòng An ninh chính trị nội bộ của đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà T.T.T (trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi " cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức ".
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn phường Cửa Ông, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản là bà T.T.T.
Tại cơ quan Công an, bà T.T.T đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức rõ sai phạm của bản thân. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chỉ chia sẻ thông tin chính thống, đã được kiểm chứng; tránh đăng tải, bình luận, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân và trật tự, an toàn xã hội.
