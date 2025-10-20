Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh
Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi bạo hành con gái riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ ở Hà Tĩnh.
Tối 19/10, trả lời PV Báo Điện Tử VTC News , lãnh đạo xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi bạo hành con gái riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé gái lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm (Hà Tĩnh) với nhiều vết bầm tím, rách da đầu, chân sưng to. Bé gái đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vinh (tỉnh Nghệ An).
Theo cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, sáng 19/10, giáo viên chủ nhiệm báo tin học sinh H.T.N.L. bị đau, không thể đến lớp. Khi đến trạm y tế kiểm tra, cô Hồng bàng hoàng phát hiện học sinh bị thương nặng, phải khâu 5-6 mũi ở đầu, toàn thân đau đớn, không thể tự đi lại.
Bé gái H.T.N.L kể lại, tối 18/10, em bị cha dượng đánh, cửa nhà bị khóa nên không thể chạy ra ngoài cầu cứu.
Được biết, nạn nhân là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê Sơn La). Sau khi chị Bình về sống cùng ông Nam, cả hai có thêm hai con chung và hiện cư trú tại thôn Thành Phúc, xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh).
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oanPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về hai thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang diễn ra hết sức tinh vi, đó là bẫy tuyển dụng ảo nhắm vào tâm lý tìm kiếm "việc nhẹ, lương cao" và "chat sex" để tống tiền của người dùng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản...
Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vongPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, khi tan trường, nam sinh lớp 11 dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12.
Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết ngườiPháp luật - 1 ngày trước
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, cơ quan công an đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.
Truy nã kẻ dùng búa đánh hàng xómPháp luật - 1 ngày trước
Để giải quyết mâu thuẫn, Lư Văn Khung (SN 1979, ngụ tỉnh An Giang) đã cầm búa đánh hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã Khung.
Bắt người cha ở Đồng Tháp bạo hành bé trai 7 tuổi vì nghi không phải con ruộtPháp luật - 1 ngày trước
Nghi ngờ con trai không phải con ruột, Nguyễn Văn Hoàng (32 tuổi, tạm trú tỉnh Đồng Tháp) nhiều lần ra tay đánh đập, hành hạ bé trai 7 tuổi.
Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lờiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả châu Phi với giá rẻ, đối tượng Lan cùng đồng bọn đem giết mổ ngay tại cơ sở của mình, rồi trà trộn bán lại với giá rẻ kiếm lời, bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk LắkPháp luật - 1 ngày trước
Nhóm tài xế nhà xe 'Chấn Huy" ở Đắk Lắk đã chặn đánh tài xế nhà xe "Thạnh Thảo" gây thương tích 14% vì mâu thuẫn tranh giành khách.
Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vongPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.
Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sựPháp luật - 2 ngày trước
Bị cáo Thái Khắc Thành mừng rỡ khi nhận kết luận từ TAND tỉnh Hưng Yên trong vụ gà lôi trắng.
Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thậtXã hội - 2 ngày trước
Đối tượng đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.
Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vongPháp luật
GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.