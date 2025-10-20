Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Thứ hai, 06:26 20/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi bạo hành con gái riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ ở Hà Tĩnh.

Tối 19/10, trả lời PV Báo Điện Tử VTC News , lãnh đạo xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi bạo hành con gái riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé gái lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm (Hà Tĩnh) với nhiều vết bầm tím, rách da đầu, chân sưng to. Bé gái đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vinh (tỉnh Nghệ An).

Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Toàn thân em H.T.N.L đầy vết thâm đỏ do bị đánh đập.

Theo cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, sáng 19/10, giáo viên chủ nhiệm báo tin học sinh H.T.N.L. bị đau, không thể đến lớp. Khi đến trạm y tế kiểm tra, cô Hồng bàng hoàng phát hiện học sinh bị thương nặng, phải khâu 5-6 mũi ở đầu, toàn thân đau đớn, không thể tự đi lại.

Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Trên đầu em H.T.N.L. cũng có nhiều vết thương.

Bé gái H.T.N.L kể lại, tối 18/10, em bị cha dượng đánh, cửa nhà bị khóa nên không thể chạy ra ngoài cầu cứu.

Được biết, nạn nhân là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê Sơn La). Sau khi chị Bình về sống cùng ông Nam, cả hai có thêm hai con chung và hiện cư trú tại thôn Thành Phúc, xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

TRẦN LỘC
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về hai thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang diễn ra hết sức tinh vi, đó là bẫy tuyển dụng ảo nhắm vào tâm lý tìm kiếm "việc nhẹ, lương cao" và "chat sex" để tống tiền của người dùng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản...

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, khi tan trường, nam sinh lớp 11 dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12.

Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết người

Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết người

Pháp luật - 1 ngày trước

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, cơ quan công an đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Truy nã kẻ dùng búa đánh hàng xóm

Truy nã kẻ dùng búa đánh hàng xóm

Pháp luật - 1 ngày trước

Để giải quyết mâu thuẫn, Lư Văn Khung (SN 1979, ngụ tỉnh An Giang) đã cầm búa đánh hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã Khung.

Bắt người cha ở Đồng Tháp bạo hành bé trai 7 tuổi vì nghi không phải con ruột

Bắt người cha ở Đồng Tháp bạo hành bé trai 7 tuổi vì nghi không phải con ruột

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghi ngờ con trai không phải con ruột, Nguyễn Văn Hoàng (32 tuổi, tạm trú tỉnh Đồng Tháp) nhiều lần ra tay đánh đập, hành hạ bé trai 7 tuổi.

Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lời

Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lời

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả châu Phi với giá rẻ, đối tượng Lan cùng đồng bọn đem giết mổ ngay tại cơ sở của mình, rồi trà trộn bán lại với giá rẻ kiếm lời, bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk

Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhóm tài xế nhà xe 'Chấn Huy" ở Đắk Lắk đã chặn đánh tài xế nhà xe "Thạnh Thảo" gây thương tích 14% vì mâu thuẫn tranh giành khách.

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.

Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sự

Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sự

Pháp luật - 2 ngày trước

Bị cáo Thái Khắc Thành mừng rỡ khi nhận kết luận từ TAND tỉnh Hưng Yên trong vụ gà lôi trắng.

Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật

Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật

Xã hội - 2 ngày trước

Đối tượng đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.

Xem nhiều

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Pháp luật

GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật
Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Pháp luật
Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lời

Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lời

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top