Bắt giữ nhóm người dàn cảnh chen lấn giật dây chuyền của du khách ở Cần Thơ
Công an TP Cần Thơ bắt giữ một số nghi phạm trong nhóm dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, gây bức xúc dư luận.
Ngày 13/3, Công an TP Cần Thơ cho biết lực lượng chức năng bắt giữ một số nghi phạm liên quan nhóm dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh).
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền khi đang tham quan tại khu vực này. Hình ảnh cho thấy một nhóm người bất ngờ vây quanh, tạo cảnh chen lấn đông người.
Lợi dụng lúc nạn nhân bị cuốn vào đám đông, một người nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ nữ du khách. Toàn bộ hành vi diễn ra chỉ trong vài giây, sau đó nhóm người nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Theo Công an TP Cần Thơ, sau khi nắm được thông tin vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã An Ninh khẩn trương xác minh, truy xét những người liên quan.
Đến ngày 10/3, lực lượng chức năng bắt giữ một nghi phạm trong nhóm nghi dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, thuộc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên. Tiếp tục truy xét, đến ngày 13/3, công an bắt giữ thêm một số người có liên quan.
Qua xác minh ban đầu, nhóm này được xác định sinh sống tại tỉnh An Giang, liên kết với nhiều người khác thuê xe di chuyển đến các điểm vui chơi công cộng, nơi tập trung đông người hoặc các lễ hội ở nhiều địa phương phía Nam để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm những người còn lại trong nhóm để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị quản lý khu tham quan tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa tội phạm tại các khu vực tập trung đông du khách.
Công an TP Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân và du khách khi tham quan tại các khu vực đông người cần nâng cao cảnh giác, chú ý bảo quản tài sản cá nhân và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công anPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Hai người đàn ông bị phạt vì đăng tải các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.
Hà Nội: Tóm gọn đối tượng đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa đầy vàng và trang sứcPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau chưa đầy một ngày tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng Trần Quang Trường – kẻ liều lĩnh đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa nhiều tài sản.
Phạt 5,9 triệu đồng tài xế xe tải lấn làn, tông 2 xe máy đang dừng bên đường ở Lạng SơnPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Lê Văn T. về hành vi đi sai làn đường và sử dụng còi hơi trái quy định.
Chân dung "Na Đắc Kỷ" vừa bị Công an TPHCM bắtPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Sau 5 năm lẩn trốn, "Na Đắc Kỷ" đã bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã do liên quan một vụ hỗn chiến trên địa bàn TPHCM
Hà Nội: Danh tính tài xế Range Rover chọc thủng lốp SH trong ngõ nhỏPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Tối ngày 13/3, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đã xác định được danh tính và mời tài xế điều khiển chiếc xe Range Rover mang BKS 30H-352.XX lên làm việc.
Khởi tố thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3Pháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố đối tượng kéo lê cô gái trên đường ngày 8/3 ở xã An Thành (Hải Phòng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.
Ninh Bình: Huy động 70 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ phiên tòa xét xử 62 bị cáo gây rối trật tựPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ phiên tòa xét xử 62 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” trên địa bàn.
Hà Nội: 'Thiếu tướng dỏm' lừa đảo hơn 4 tỷ đồng sa lưới sau hành trình trốn truy nãPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau hơn 2 năm lẩn trốn qua nhiều quốc gia từ Châu Âu đến Đông Nam Á, Nguyễn Quang Dũng – đối tượng giả danh Thiếu tướng Quân đội để chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng – đã được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vận động thành công từ Thái Lan về Việt Nam đầu thú.
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ‘nổ chạy án’ lừa đảo chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Văn Toán (SN 1987, trú khu phố Ninh Tịnh 1, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nam thanh niên Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về tăng giá xăng, dầuPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc tăng giá xăng, dầu trên mạng xã hội, một thanh niên Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng.
