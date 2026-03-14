Chân dung "Na Đắc Kỷ" vừa bị Công an TPHCM bắt
GĐXH - Sau 5 năm lẩn trốn, "Na Đắc Kỷ" đã bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã do liên quan một vụ hỗn chiến trên địa bàn TPHCM
Ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Phạm Thùy Trang Đài (SN 1993, tên gọi khác là Na Đắc Kỷ) bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".
Na Đắc Kỷ là đối tượng bị truy nã trong vụ hỗn chiến xảy ra trước quán karaoke tại quận Bình Tân cũ (TPHCM) cách đây gần 5 năm.
Na Đắc Kỷ cùng một số người bạn cùng nhau đi ăn ốc trên đường Hồ Văn Long (TPHCM).
Khi đi ăn uống, một cô gái trong nhóm là V.T.L (SN 2002, quê Cà Mau) kể lại việc khi làm tiếp viên tại quán karaoke Victory đã xảy ra mâu thuẫn với Võ Yến Linh (SN 2002, quê Cà Mau) do bị gây khó dễ trong công việc.
Kể xong, L rủ Na Đắc Kỷ cùng nhóm bạn đến quán karaoke Victory để gặp Linh "giải quyết mâu thuẫn" và được cả nhóm đồng ý.
Sau đó, nhóm của L. di chuyển đến trước quán karaoke Victory nằm trên đường Hồ Văn Long (TPHCM) thì phát hiện Võ Yến Linh đang đứng trước sảnh quán cùng Nguyễn Lê Huy và một số người bạn.
L. và Na Đắc Kỷ lao vào đánh Linh. Thấy bạn bị đánh, Nguyễn Lê Huy vào can ngăn thì bị Na Đắc Kỷ cùng một số đối tượng khác hành hung gây nên vụ hỗn chiến và chỉ dừng lại khi được nhiều người can ngăn.
Kết quả giám định xác định bị hại Nguyễn Lê Huy bị thương tích 14%. Một số người khác cũng bị đánh gây nhiều thương tích.
Quá trình điều tra, Phạm Thùy Trang Đài (Na Đắc Kỷ) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Trang Đài.
