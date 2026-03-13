Khởi tố thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố ra quyết định khởi tố bị can Bàn Văn Huấn (người kéo lê cô gái trên đường ngày 8/3 ở xã An Thành, Hải Phòng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bàn Văn Huấn.

Đối tượng Bàn Văn Huấn (x). Ảnh: CATP Hải Phòng

Trước đó, khoảng 07h00' ngày 8/3/2026, Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) cùng với chị H.A.T (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng - có quan hệ tình cảm nam nữ) đi xe taxi Grap từ nơi ở của H.A.T đến phà Giải (thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng). Sau đó cả hai đi bộ lên phà sang xã Hà Nam (TP Hải Phòng) đến nhà người quen.

Đến khoảng 14h30' phút cùng ngày, trong quá trình về nhà, Huấn và chị T phát sinh mâu thuẫn nên Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị T trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải. Hậu quả, chị H.A.T bị thương vùng mũi và hàm trái.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.