Hà Nội: Danh tính tài xế Range Rover chọc thủng lốp SH trong ngõ nhỏ

Theo đó, sự việc xảy ra vào tối ngày 12/3 khi anh N.A.Q. (SN 2006, trú tại Thanh Xuân) điều khiển xe máy SH mang BKS 29E2-091.XX đến chơi tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ (phường Yên Hòa) và dựng xe, khóa cổ trước cửa một ngôi nhà.

Đến khoảng 21h, khi quay ra lấy xe để về, anh Q. bàng hoàng phát hiện cả hai lốp xe đã bị đâm thủng. Qua trích xuất camera an ninh, anh Q phát hiện sự việc tài xế chiếc Range Rover đã phá hoại tài sản của anh rồi thản nhiên rời đi.

Hình ảnh tài xế xe Range Rover chọc thủng lốp xe máy được camera an ninh ghi lại.

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, đến sáng ngày 13/3, tài xế Đ.M.D. (SN 1992, trú tại tỉnh Phú Thọ), người điều khiển ô tô trên, đã chủ động gặp anh Q. để xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Làm việc với cơ quan Công an, tài xế D. cho biết bản thân thường xuyên di chuyển qua con ngõ này và nhiều lần rơi vào tình trạng bị các phương tiện để chắn lối đi gây cản trở.

Nam tài xế khai nhận vào thời điểm đó, do đang gặp nhiều áp lực dồn nén từ công việc và gia đình, lại thêm sự bực dọc vì tình trạng để xe sai quy định tái diễn nhiều lần, nên đã không làm chủ được hành vi và sử dụng dụng cụ bấm móng tay mang theo người để gây án.

Hiện tại, Công an phường Yên Hòa đang lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.