Bắt giữ kẻ lao ô tô vào quán nhậu, tông chết người ở Gia Lai
Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam kẻ lái ô tô lao vào quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn, khiến mẹ chủ quán tử vong.
Chiều 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Sang (SN 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi Giết người.
Tại cơ quan công an, Đặng Văn Sang khai vào khuya ngày 7/10, anh ta xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S (SN 1999, trú cùng thôn) tại quán nhậu O.N.N thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương. Trong lúc xô xát, Sang lấy dao trong quán rượt đuổi đánh S, nhưng được mọi người can ngăn nên dừng lại.
Một lúc sau, thấy S đi sang quán X.N bên cạnh và có hành động khiêu khích, Sang lái ô tô 7 chỗ màu trắng BKS 77A-31224 lùi lại khoảng 3-4 m, leo lên dải phân cách rồi lao thẳng vào quán X.N, tông trúng S. và bà L.T.Q. (SN 1970, mẹ chủ quán) đang đứng bên trong.
Cú va chạm khiến S bị gãy xương đòn, còn bà Q bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn nhưng không qua khỏi, tử vong lúc 23h cùng ngày.
Vụ việc cũng làm nhiều xe máy, bàn ghế và đồ đạc trong quán bị hư hỏng nặng. Nhận tin báo, Công an xã Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, truy tìm và vận động Đặng Văn Sang ra đầu thú.
Sau khi gây án, Sang bỏ trốn xuống khu vực đầm Trà Ổ (xã Bình Dương). Đến khoảng 5h ngày 8/10, Sang ra cơ quan công an đầu thú.
Vụ Ngân 98 bị khởi tố: Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng QuangPháp luật - 3 giờ trước
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng triệu tập chồng cô - ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu.
Nam thanh niên Hải Phòng trộm hàng loạt xe máyPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, Phong khai nhận ngoài việc lấy cắp phương tiện của chị T., đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn phường Gia Viên. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Ngọc Bảo Phong về tội trộm cắp tài sản.
Lời khai của Ngân 98 về việc sản xuất, buôn bán hàng giảPháp luật - 9 giờ trước
Ngân 98 khai, do tin vào giấy kiểm nghiệm của nhà sản xuất, không biết thuốc giảm cân và viên rau củ Collagen là kém chất lượng nên đã dùng sức ảnh hưởng trên mạng để bán hàng.
Tiết lộ điều ít biết về Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xaoPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) vừa bị bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Sự việc Ngân 98 bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều người đặt câu hỏi: “Ngân 98 là ai?”.
Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩmPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) – người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu shop – về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
Bị công an rởm thao túng, nam sinh suýt bắt xe từ Hà Nội đến biên giới CampuchiaPháp luật - 21 giờ trước
Bị kẻ mạo danh công an đe dọa, nam sinh 18 tuổi hoảng loạn định bắt xe từ Hà Nội vào TP.HCM rồi tiếp tục đi về phía biên giới Tây Ninh theo “lệnh” qua điện thoại.
Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấpPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã khởi khởi tố 1 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại số nhà 947 Đê La Thành. Đây là người đã hai lần tự ý đốt rác trên sân thượng trong một ngày, gây cháy lớn, lan sang các hộ dân xung quanh.
Vừa lãnh lương đã tiêu sạch, sợ vợ la, gã trai đi cướp điện thoạiPháp luật - 1 ngày trước
Vừa lãnh lương xong tiêu hết sạch, gã thanh niên hỏi mượn điện thoại của chủ quán cà phê để “gọi cho bạn” rồi giật chiếc iPhone tẩu thoát.
Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng từ tài khoản "lạ", nhiều người liền báo công anPháp luật - 1 ngày trước
Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng trong tài khoản từ người lạ, nhiều người dân ở TP Cần Thơ đã chủ động trình báo công an để xác minh và trao trả.
Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồngPháp luật - 2 ngày trước
Lợi dụng quen biết, Trần Thị Huyền đưa ra thông tin gian dối về khu ruộng lừa nạn nhân đưa tiền nhờ mua hộ, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồngPháp luật
GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.