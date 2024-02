Bắt giữ lái xe dương tính với ma tuý và nồng độ cồn gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 4/2, theo thông tin từ Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Ngọc Thanh, (SN 1996, trú tại tổ 7, khu 1, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông” quy định tại Điều 260 Bộ Luật hình sự.



Nguyễn Hữu Ngọc Thanh tại cơ quan Công an.

Cụ thể, trước đó vào khoảng 23h05 ngày 02/02, tại đường An Tiêm thuộc tổ 55, khu 5, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Nguyễn Hữu Ngọc Thanh điều khiển xe ô tô bán tải BKS: 14C-355.65 chạy theo hướng từ phường Việt Hưng đến phường Giếng Đáy khi đến khu vực trên chiếc xe ô tô do Thanh điều khiển đã đâm vào xe mô tô BKS 14P9-5632 đi cùng chiều phía trước do ông Phạm Văn Th, (SN 1960, trú tại tổ 19, khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả làm ông Th tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn Thanh không dừng lại mà điều khiển ô tô bán tải rời khỏi hiện trường.

Bằng các nghiệp vụ Công an TP Hạ Long đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh truy tìm. Đến khoảng 01 giờ ngày 03/02, lực lượng Công an phát hiện xe ô tô gây tai nạn đỗ gần nhà của Thanh.

Kết quả xét nghiệm xác định, Nguyễn Hữu Ngọc Thanh có nồng độ cồn trong máu là 55,7mmol/l, quy đổi là 256,66 mg/100ml máu, dương tính với cần sa.

Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do Thanh điều khiển xe trong tình trạng có chất kích thích trong cơ thể, không giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền phía trước.

Hiện Công an thành phố Hạ Long tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ và khẩn trương xác minh, điều tra để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.