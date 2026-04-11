Bắt khẩn cấp đối tượng truy sát vợ cũ, phóng hỏa đốt cháy nhà hàng
Bùi Toàn Thắng đi từ nhà ở Ninh Bình lên Lào Cai với mục đích truy sát chị A, là vợ cũ của Thắng. Đến nơi, Thắng đã chém chồng của chị A. bị thương và đốt cháy nhà hàng nơi chị A. làm việc.
Ngày 11/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Toàn Thắng, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Đông Khả Phong, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi Giết người và Hủy hoại tài sản.
Trước đó, ngày 10/4/2026, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Bùi Toàn Thắng đi từ nhà (tại tỉnh Ninh Bình) đến chợ Km 6 thuộc phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai mua 2 con dao (1 con dao chặt dài khoảng 50 cm và 1 con dao bầu) với mục đích tìm giết vợ chồng chị Đỗ Thị Nguyệt A, sinh năm 1988, trú tại tổ 4, phường Văn Phú (là vợ cũ của Thắng, đã ly hôn năm 2021) và anh Vũ Văn Q., sinh năm 1981, trú tại tổ 1, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.
Khi đến nhà hàng Lẩu Cua Sông thuộc tổ dân phố Lương Thịnh, phường Văn Phú - nơi vợ chồng chị A. làm việc, Thắng đã cầm con dao chặt lao đến chém anh Q. làm nạn nhân bị thương ở cổ và vai. Khi anh Q. bỏ chạy, Thắng tiếp tục tìm chị A. nhưng không thấy nên đi vào khu vực bếp giật và cắt dây 2 bình gas, sau đó dùng bật lửa đốt làm cháy nhà hàng.
Hậu quả, anh Q. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Nhà hàng và 3 nhà dân liền kề bị cháy, hiện đang được thống kê thiệt hại.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Văn Phú khẩn trương đến hiện trường huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng và Nhân dân tổ chức chữa cháy và cấp cứu người bị thương.
Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tình hình sức khỏe đã ổn định. Đến 18h15' cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra làm rõ và đã bắt giữ được Bùi Toàn Thắng. Qua kiểm tra xác định đối tượng âm tính với ma túy.
Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, ngay trong ngày 10/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn đối với Bùi Toàn Thắng về hành vi Giết người và Hủy hoại tài sản. Đồng thời, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
