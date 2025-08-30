Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến Đoan
Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á bị bắt khẩn cấp.
Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan. Các lệnh này đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, tối ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Cao Tiến Đoan (SN 1960, trú tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
Được biết, ngoài là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Cao Tiến Đoan còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.
