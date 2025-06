Bắt lãnh đạo Công ty Cổ phần nước GMT

Ngày 23/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 18/6/2025, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan, trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác và chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an Thông báo quyết định khởi tố bị can đối với Sỹ Anh Tuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT.

Ngày 21/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ban hành và thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT và các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

