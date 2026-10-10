Bật mí cách làm món trứng, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon: Ăn sáng với bánh mì hay ăn cơm đều hợp

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Trứng bác là món ăn quen thuộc đối với nhiều gia đình nhưng chế biến với cách này thì sẽ ngon hơn bội phần.

Nguyên liệu sau để làm món trứng bác

3 quả trứng gà, 2 muỗng canh sữa tươi, 1 muỗng canh bơ, 1 nhúm muối nhỏ.

Cách làm trứng bác siêu ngon chỉ với 10 phút

Bước 1: Đập trứng gà vào bát, sau đó cho sữa tươi và một chút muối vào trộn đều lại với nhau.

Bật mí cách làm món trứng, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon: Ăn sáng với bánh mì hay ăn cơm đều hợp- Ảnh 1.

Bước 2: Làm nóng chảo trên lửa vừa rồi cho bơ vào, đun đến khi tan chảy. Sau đó bạn từ từ đổ hỗn hợp nước trứng vào chảo và đợi 1 phút 40 giây.

Bật mí cách làm món trứng, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon: Ăn sáng với bánh mì hay ăn cơm đều hợp- Ảnh 2.

Bước 3: Sử dụng phới dẹt silicone để đẩy trứng từ rìa chảo vào bên trong. Nếu bạn thấy những vón cục ở giữa thì dùng phới đẩy trứng ra rìa chảo rồi lặp lại bước đẩy trứng vào bên trong.

Bật mí cách làm món trứng, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon: Ăn sáng với bánh mì hay ăn cơm đều hợp- Ảnh 3.

Bước 4: Khi bề mặt trứng đã mịn và sáng bóng thì tắt bếp và cẩn thận cho ra bát hoặc cho lên các miếng bánh mì bạn đã chuẩn bị sẵn

Bật mí cách làm món trứng, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon: Ăn sáng với bánh mì hay ăn cơm đều hợp- Ảnh 4.

Thành phẩm món trứng bác

Trứng bác là món ăn không còn xa lạ đối với nhiều người nhưng với cách làm này nó sẽ trở nên ngon hơn rất nhiều. Món ăn này làm vừa nhanh chóng, vừa thơm ngon, trứng mềm ẩm kết hợp vị béo thơm nhẹ của bơ sữa. Hơn thế nữa, những nguyên liệu để làm ra món này lại dễ tìm và có giá thành phải chăng. Bạn có thể ăn cùng với cơm hay bánh mì đều tuyệt.

Bật mí cách làm món trứng, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon: Ăn sáng với bánh mì hay ăn cơm đều hợp- Ảnh 5.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món trứng bác làm theo công thức này nhé!

Mẹo khi làm món trứng bác:

- Hãy sử dụng chảo chống dính khi làm món trứng bác này.

- Khi chuẩn bị hỗn hợp trứng, bạn phải đánh đều tay, tránh đánh quá mạnh sẽ tạo nhiều bọt khí khiến thành phẩm làm ra sẽ không thể ngon như hương vị vốn có.

- Có thể sử dụng cà chua đối với món này để tăng thêm gia vị nếu bạn yêu thích.

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