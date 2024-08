Bắt nghi can sát hại dã man người phụ nữ ở Đắk Lắk

16 giờ trước

GĐXH - Ngày 25/8, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Bùi Anh Tuấn (SN 1983); Phạm Thị Hoài (SN 1989), cùng trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Thị Phương (SN 1996), trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".