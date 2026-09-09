Phong thủy cổng nhà: Các yếu tố để chọn hướng hợp mệnh và nhận biết cổng nhà vượng khí không phải ai cũng biết

Tầm quan trọng của cổng nhà

Ngày nay nhiều ngôi nhà mặt đất, nhà ống, biệt thự được chú trọng làm cổng nhà để vừa tạo cảm giác an toàn cho các thành viên, vừa tạo thêm vẻ đẹp thẩm mỹ cho ngôi nhà và phong thủy.

Cổng nhà là một công trình trong tổng thể kiến trúc của ngôi nhà, nối liền với hai bên tường chạy bao quanh ngôi nhà và được xây cố định.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, xét về cả thẩm mỹ, phong thủy và ứng dụng thực tiễn thì gia chủ phải đặc biệt chú trọng đến phong thủy – bởi trong phong thủy ví cổng nhà là "miệng", có vai trò thúc đẩy vượng khí, tài lộc, phúc khí của cả nhà.

Ở góc độ phong thủy, cổng nhà ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài - là khí trường công cộng. Bước qua cánh cổng là không gian riêng tư, là vùng từ trường bên trong của cả nhà. Cổng nhà là nơi hai luồng trường khí này chuyển đổi.

Cổng nhà là một công trình trong tổng thể kiến trúc của ngôi nhà, nối liền với hai bên tường chạy bao quanh ngôi nhà và được xây cố định.

Nếu bố trí đúng phong thủy, hai luồng khí gặp nhau vẫn hài hòa và tương dung. Còn nếu trực xung tương tranh thì rất xấu, ảnh hưởng đến vận khí, tài lộc, sức khỏe, hung cát của gia đình.

Tránh chọn hướng cổng nhà theo phong thủy không hợp mệnh

Báo Giáo dục và Thời đại cho hay, theo các chuyên gia phong thủy, nếu phong thủy cổng chính không tốt có thể sẽ khiến gia chủ mất lộc hoặc chịu những điều không hay xảy ra trong cuộc sống. Vì vậy, cần phải chọn hướng cổng nhà theo phong thủy hợp mệnh để kích tài lộc vào nhà.

Khi gia chủ thuộc mệnh Kim thì không nên xây cổng theo hướng Nam. Bởi hướng Nam thuộc Hoả có thể sẽ gây xung khắc cho bạn, mọi việc khó thuận lợi.

Nếu như bạn mệnh Mộc thì xem hướng cổng vào nhà tránh hướng Tây Bắc và Tây. Theo phong thuỷ, hai hướng này thuộc hướng Kim không tốt cho gia chủ thuộc mệnh Mộc.

Khi bạn thuộc mệnh Thuỷ thì hướng cổng chính được ở Đông Bắc và Tây Nam. Theo quan niệm phong thuỷ, hai hướng này thuộc mệnh Thổ. Bởi trong ngũ hành thì mệnh Thổ khắc Thuỷ nên nếu xây cổng theo hướng này thì sẽ khiến gia chủ gặp bất lợi cho chủ nhà.

Khi gia chủ thuộc mệnh Hỏa thì cách xác định hướng cổng chính là tránh hướng Bắc. Bởi theo phong thuỷ, hướng Bắc thuộc hành Thuỷ bởi Thủy khắc Hỏa không có lợi gì cho bạn.

Khi gia chủ thuộc mệnh Kim thì không nên xây cổng theo hướng Nam. Bởi hướng Nam thuộc Hoả có thể sẽ gây xung khắc cho bạn, mọi việc khó thuận lợi.

Khi bạn thuộc mệnh Thổ thì hướng cổng vào nhà tránh hướng Đông Nam và Đông. Bởi hai hướng này thuộc Mộc. Trong khi đó Mộc lại khắc Thổ. Vì vậy không tốt cho sức khỏe và việc làm ăn của gia chủ.

Những yếu tố nào cần được gia chủ quan tâm khi làm cổng?

Chiều mở của cổng chính

Theo phong thuỷ, cổng chính nên có chiều mở hướng ra ngoài để giúp thu hút tiền tài, vượng khí, đồng thời mang lại nhiều điều may mắn, bình an cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Trường hợp cổng chính nhà bạn có chiều mở hướng vào trong, có thể khắc phục bằng cách treo gương trên tường để giúp không gian được mở rộng thêm và giữ gìn được tài lộc.

Trang trí lối vào cổng

Thông tin trên VTC News, để phù hợp phong thuỷ, lối đi vào cổng chính cần cân đối với kích thước nhà. Bạn không nên đặt những vật trang trí quá lớn kẻo cản trở các luồng sinh khí tốt dẫn vào nhà.

Với những người yêu cây cối và mong muốn có không gian hướng đến thiên nhiên, các loại cây phong thuỷ sẽ là lựa chọn thích hợp để đặt trước cổng chính. Thêm một lưu ý là bậc tam cấp ở cổng chính không được để quá hẹp và dốc, bởi nhiều nhà phong thủy tin rằng như vậy gia chủ sẽ khó giữ của cải.

Lưu ý khi làm cổng phong thủy để đón vận may

Tránh đặt cổng nhà lệch hẳn so với cửa chính hoặc cầu thang

Theo nguyên tắc phong thủy, cổng – cửa chính – cầu thang nên nằm trên một đường thẳng hoặc tạo thành thế mở – đón – dẫn khí hợp lý. Nếu cổng và cửa chính lệch nhau quá nhiều, khí tốt vào sẽ bị phân tán, không tập trung được vào các khu vực trọng yếu trong nhà.

Một chiếc cổng đẹp không chỉ đáp ứng yếu tố thẩm mỹ mà còn phải tạo điều kiện cho khí lưu thông tự nhiên. Tránh đặt vật cản như bồn nước, cây to, tường chắn ngay trước cổng vì điều này sẽ chặn đứng sinh khí, khiến tài lộc khó vào.

Đặc biệt, tránh đặt cổng đối diện cầu thang vì dễ hình thành luồng khí mạnh xộc thẳng vào bên trong, gây mất cân bằng âm dương và ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người trong gia đình.

Cũng theo VTV, trong trường hợp bắt buộc phải lệch hoặc bị vướng không gian, có thể hóa giải bằng cách dùng cây xanh, bồn hoa, bình phong hoặc tiểu cảnh mềm mại để điều tiết và dẫn hướng dòng khí một cách tự nhiên, uyển chuyển.

Cổng cần thông thoáng, tránh vật cản, không bị che khuất

Một chiếc cổng đẹp không chỉ đáp ứng yếu tố thẩm mỹ mà còn phải tạo điều kiện cho khí lưu thông tự nhiên. Tránh đặt vật cản như bồn nước, cây to, tường chắn ngay trước cổng vì điều này sẽ chặn đứng sinh khí, khiến tài lộc khó vào.

Đồng thời, không nên để cổng bị che bởi cành cây rậm rạp, dây leo chằng chịt hay giàn phơi đồ vướng víu – bởi điều này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn làm cổng nhà trở nên tù túng, cản trở năng lượng tích cực.

Cần duy trì không gian trước cổng luôn sạch sẽ, sáng sủa, gọn gàng, tránh để rác, đồ phế liệu hoặc xe cộ chắn ngang vì đây chính là yếu tố vô hình ảnh hưởng đến vận may của cả ngôi nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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