Bất ngờ mối quan hệ của Đan Trường và vợ cũ

Mẹ ruột 'anh Bo' Đan Trường: Không chưng diện, thời trẻ vất vả nuôi con, tuổi xế chiều sống kín tiếng ở Mỹ GĐXH - Mẹ ruột Đan Trường là người phụ nữ bình dị nhưng lại có ý chí mạnh mẽ và bà chính là "điểm tựa" lớn để con trai có được thành công như ngày hôm nay.

Mới đây, vợ cũ ca sĩ Đan Trường là doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ đăng tải loạt ảnh diện trang phục trắng ton sur ton đồng điệu cùng chồng cũ. Cả hai ngồi bên nhau tại một quán cà phê với những khoảnh khắc tươi cười rạng rỡ hay ánh nhìn vô cùng tình tứ. Thậm chí Đan Trường và Thủy Tiên còn tay trong tay sánh bước bên nhau.

Dưới bài viết, người hâm mộ cũng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà, rạng rỡ của doanh nhân Thủy Tiên cũng như sự phong độ, trẻ trung của Đan Trường. Bên cạnh đó, nhiều người bất ngờ với hình ảnh cặp đôi về sự thân thiết và ăn ý, như chưa hề chia tay. Đồng thời, fan cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ văn minh, đầy trân trọng mà cả 2 dành cho nhau sau ly hôn.

Ca sĩ Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên khoác tay nhau chụp ảnh kỷ niệm một năm khai trương chuỗi cửa hàng cà phê tại Mỹ.

Đan Trường cùng vợ cũ và con trai ton sur ton trong bộ ảnh mới. Họ thường xuyên gặp gỡ, đi ăn đi chơi cùng nhau, xem nhau là bạn tri kỷ.

"Anh chị đẹp đôi quá! Nhan sắc của chị ngày càng thăng hạng luôn"; "Nhìn anh chị đẹp và hạnh phúc quá, nếu có thể hãy quay về với nhau"; "Anh chị thật đẹp đôi, em chúc anh chị luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc bình an, bên nhau mãi mãi"; "Nối lại tình xưa đi anh chị ơi, đẹp đôi quá đi";... một số bình luận của khán giả ngay dưới bài đăng của Thủy Tiên.

Nói về mối quan hệ với chồng cũ, doanh nhân Thủy Tiên từng tâm sự, tuy đã ly hôn nhưng hiện cả hai làm chung nhiều điều với nhau. "Cả hai cùng nhau nuôi dạy và chăm sóc cho bé Thiên Từ có được cuộc sống tốt nhất về mặt tinh thần lẫn vật chất. Chuyện chia tay chẳng phải lỗi ở ai, vì thế, không nên căng thẳng với nhau, làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ", vợ cũ Đan Trường cho biết.

Về phía giọng ca "Kiếp ve sầu", anh còn cho biết thêm thỉnh thoảng Thủy Tiên hoặc anh vẫn thường đến ở tạm nhà của nhau. Cụ thể, khi vợ cũ của anh đưa con trai về Việt Nam có khi sẽ qua ở tạm nhà của anh. Ngược lại, khi Đan Trường qua Mỹ có khi ở khách sạn, có lúc ở tạm nhà vợ cũ. "Chúng tôi vẫn chăm sóc, lo cho nhau bình thường, chỉ không còn là vợ chồng nữa", nam ca sĩ chia sẻ.

Hình ảnh Đan Trường cùng con trai và vợ cũ đi chơi cách đây không lâu.

Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên kết hôn năm 2013 và có một con trai chung là bé Mathis Thiên Từ. Vào tháng 7/2021, Đan Trường và Thủy Tiên thông báo ly hôn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Thời điểm thông báo ly hôn, nói về lý do chia tay, Thủy Tiên cho biết, cả hai luôn cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình trong hoàn cảnh vợ chồng mỗi người sống một nơi nhưng không thành.

Hậu chia tay, Đan Trường và Thủy Tiên giữ quan hệ tốt đẹp, cư xử văn minh. Cả hai vẫn thường đăng hình ảnh đi ăn, đi chơi cùng nhau với con trai. Ngày sinh nhật vợ cũ, Đan Trường vẫn đăng hình ảnh đưa con trai, vợ cũ đi ăn và viết trên Facebook: "Chúc mừng sinh nhật mẹ của Thiên Từ".

Hiện tại, Thủy Tiên và con trai sinh sống ở Mỹ. Thiên Từ từ nhỏ đã là thiếu gia "ngậm thìa vàng", được bố mẹ mở cho công ty, quán cà phê và các quỹ tiết kiệm. Đan Trường cho biết quý tử có năng khiếu nghệ thuật, biết đàn hát, vũ đạo và từng cùng bố biểu diễn trên các sân khấu. Tuy nhiên, nam ca sĩ mong con sẽ nối nghiệp mẹ để trở thành doanh nhân trong tương lai.