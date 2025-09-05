Bất ngờ mối quan hệ của Đan Trường và vợ cũ
GĐXH - Vợ cũ Đan Trường khoe ảnh tình tứ bên chồng cũ, khoảnh khắc tay trong tay khiến fan bất ngờ "như chưa từng chia tay".
Mới đây, vợ cũ ca sĩ Đan Trường là doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ đăng tải loạt ảnh diện trang phục trắng ton sur ton đồng điệu cùng chồng cũ. Cả hai ngồi bên nhau tại một quán cà phê với những khoảnh khắc tươi cười rạng rỡ hay ánh nhìn vô cùng tình tứ. Thậm chí Đan Trường và Thủy Tiên còn tay trong tay sánh bước bên nhau.
Dưới bài viết, người hâm mộ cũng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà, rạng rỡ của doanh nhân Thủy Tiên cũng như sự phong độ, trẻ trung của Đan Trường. Bên cạnh đó, nhiều người bất ngờ với hình ảnh cặp đôi về sự thân thiết và ăn ý, như chưa hề chia tay. Đồng thời, fan cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ văn minh, đầy trân trọng mà cả 2 dành cho nhau sau ly hôn.
Đan Trường cùng vợ cũ và con trai ton sur ton trong bộ ảnh mới. Họ thường xuyên gặp gỡ, đi ăn đi chơi cùng nhau, xem nhau là bạn tri kỷ.
"Anh chị đẹp đôi quá! Nhan sắc của chị ngày càng thăng hạng luôn"; "Nhìn anh chị đẹp và hạnh phúc quá, nếu có thể hãy quay về với nhau"; "Anh chị thật đẹp đôi, em chúc anh chị luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc bình an, bên nhau mãi mãi"; "Nối lại tình xưa đi anh chị ơi, đẹp đôi quá đi";... một số bình luận của khán giả ngay dưới bài đăng của Thủy Tiên.
Nói về mối quan hệ với chồng cũ, doanh nhân Thủy Tiên từng tâm sự, tuy đã ly hôn nhưng hiện cả hai làm chung nhiều điều với nhau. "Cả hai cùng nhau nuôi dạy và chăm sóc cho bé Thiên Từ có được cuộc sống tốt nhất về mặt tinh thần lẫn vật chất. Chuyện chia tay chẳng phải lỗi ở ai, vì thế, không nên căng thẳng với nhau, làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ", vợ cũ Đan Trường cho biết.
Về phía giọng ca "Kiếp ve sầu", anh còn cho biết thêm thỉnh thoảng Thủy Tiên hoặc anh vẫn thường đến ở tạm nhà của nhau. Cụ thể, khi vợ cũ của anh đưa con trai về Việt Nam có khi sẽ qua ở tạm nhà của anh. Ngược lại, khi Đan Trường qua Mỹ có khi ở khách sạn, có lúc ở tạm nhà vợ cũ. "Chúng tôi vẫn chăm sóc, lo cho nhau bình thường, chỉ không còn là vợ chồng nữa", nam ca sĩ chia sẻ.
Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên kết hôn năm 2013 và có một con trai chung là bé Mathis Thiên Từ. Vào tháng 7/2021, Đan Trường và Thủy Tiên thông báo ly hôn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Thời điểm thông báo ly hôn, nói về lý do chia tay, Thủy Tiên cho biết, cả hai luôn cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình trong hoàn cảnh vợ chồng mỗi người sống một nơi nhưng không thành.
Hậu chia tay, Đan Trường và Thủy Tiên giữ quan hệ tốt đẹp, cư xử văn minh. Cả hai vẫn thường đăng hình ảnh đi ăn, đi chơi cùng nhau với con trai. Ngày sinh nhật vợ cũ, Đan Trường vẫn đăng hình ảnh đưa con trai, vợ cũ đi ăn và viết trên Facebook: "Chúc mừng sinh nhật mẹ của Thiên Từ".
Hiện tại, Thủy Tiên và con trai sinh sống ở Mỹ. Thiên Từ từ nhỏ đã là thiếu gia "ngậm thìa vàng", được bố mẹ mở cho công ty, quán cà phê và các quỹ tiết kiệm. Đan Trường cho biết quý tử có năng khiếu nghệ thuật, biết đàn hát, vũ đạo và từng cùng bố biểu diễn trên các sân khấu. Tuy nhiên, nam ca sĩ mong con sẽ nối nghiệp mẹ để trở thành doanh nhân trong tương lai.
Phim có Phước Sang, NSƯT Hoài Linh có doanh thu đứng sau 'Mưa đỏ'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Vượt lên các vấn đề sức khỏe, Phước Sang và NSƯT Hoài Linh đã tham gia phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn". Được biết, phim giữ vững vị trí top 2 trên thị trường (đứng sau phim "Mưa đỏ") từ ngày đầu khởi chiếu.
Thiếu tướng 95 tuổi ra mắt hồi ký 'Chiến trường và quê hương'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 95, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai ra mắt hồi ký "Chiến trường và quê hương".
Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mớiXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.
Vợ NSND Công Lý hé lộ hình ảnh MC Thảo Vân đến thăm và sức khỏe của chồng sau phẫu thuậtGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Chia sẻ hình ảnh MC Thảo Vân đến thăm NSND Công Lý, vợ nam nghệ sĩ đồng thời hé lộ tình hình sức khỏe của chồng.
Nam MC có tên đặc biệt nhất VTV tiết lộ phản ứng của 2 con khi thấy bố trong những ngày đất nước cờ hoa rực rỡGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - "Thấy bố trên tivi trong những ngày đất nước rợp cờ hoa, các con - Bé Trứng 4 tuổi, Bé Voi 10 tháng - đều thích thú", MC Hạnh Phúc chia sẻ.
NSND Tự Long biểu diễn tại Chương trình chính luận nghệ thuật 'Bản hùng ca chiến thắng'Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - "Bản hùng ca chiến thắng" là chương trình chính luận nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 80 năm truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 2): Tú tiếp tục gây họa khi đánh người khácXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Cách em 1 milimet", Tú tiếp tục gây họa khi đánh người khác, sau đó cô bé gặp nguy hiểm khi bị ngã khỏi thuyền.
Nguyễn Hùng - Hải của 'Mưa đỏ': Từng bán cafe mưu sinh, lớn lên trở thành chủ nhân hits triệu viewsGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Hùng vào vai Hải trong phim "Mưa đỏ", anh không chỉ là một diễn viên mà trước đó là ca sĩ với những bài hát triệu view.
Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mớiXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây lại ra mắt khán giả một ca khúc mới. Ca khúc này được viết cùng lúc với hai bản hits lớn dịp Quốc khánh 2/9. Ca khúc mang tên "Vỡ mộng đời".
Chân dung chị gái quân nhân của Á hậu Châu AnhGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Minh Anh - chị gái Á hậu Châu Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh màu xanh áo lính.
Gia thế thật của bé gái 7 tuổi hát cùng Mỹ Tâm ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9Giải trí
GĐXH - Hà Thủy Tiên song ca cùng Mỹ Tâm trong ca khúc "Giai điệu tự hào" vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Đây là vinh dự lớn của cô bé và chính sự kiện này đã khiến khán giả tò mò thân thế của em.