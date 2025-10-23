'Cô Trúc' phim 'Những ngọn nến trong đêm' sau 23 năm lấy chồng doanh nhân, cuộc sống giờ ra sao?
GĐXH - Mai Thu Huyền là gương mặt đình đám ở làng phim miền Bắc với vai Trúc trong phim "Những ngọn nến trong đêm", hiện tại, cuộc sống của cô thay đổi ra sao?
Mai Thu Huyền nổi tiếng làng phim những năm 2000 ra sao?
Mai Thu Huyền sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cô được xem là gương mặt nổi bật ở các cuộc thi dành cho thanh thiếu niên. Ngay khi học cấp 2 ở trường Cát Linh (Hà Nội), Mai Thu Huyền đã tham gia cuộc thi học sinh thanh lịch nhờ vóc dáng cao ráo cùng gương mặt xinh xắn. Khi mới 15 tuổi, Mai Thu Huyền giành giải nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch toàn thành phố Hà Nội.
Không chỉ có vẻ ngoại xinh đẹp, Mai Thu Huyền còn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cả bố và cậu đều là nhà quay phim, hai dì là diễn viên xiếc và kịch nói.
Nhờ những tiền đề ấy, năm 1995, Mai Thu Huyền có vai diễn đầu tiên của mình trong bộ phim truyền hình "Nỗi đau thầm lặng" của nữ đạo diễn Đức Hoàn. Khi mới bước sang tuổi 20, Mai Thu Huyền đã thành danh với vai Trúc trong "Những ngọn nến trong đêm".
Với lối diễn xuất tự nhiên, giọng nói đậm chất Hà Nội cùng gương mặt mang nét buồn nhẹ nhàng, Mai Thu Huyền chiếm được cảm tình của người xem.
Liên tiếp sau đó cô tham gia rất nhiều bộ phim nhưng với cô thành công nhất chính là vai diễn Trúc của "Những ngọn nến trong đêm". Vai diễn này sống mãi trong lúc khán giả và mãi mãi cô khó lòng thoát ra được cái bóng của Trúc.
Thành công đến với cô rất sớm nên đã tạo tiền đề cho Mai Thu Huyền có một sự nghiệp phát triển. Cô không chỉ là một diễn viên mà còn là một nữ doanh nhân thông minh giỏi giang.
Cô từng là Tổng giám đốc của một công ty thuộc tập đoàn lớn ở Việt Nam trong vòng 10 năm. Sau đó, cô tự mở công ty và phát triển tốt những dịch vụ truyền thông. Hiện tại, Mai Thu Huyền còn là một nhà sản xuất phim và đạo diễn có tiếng trong làng phim ảnh.
Hôn nhân 23 năm hạnh phúc của Mai Thu Huyền
Không chỉ thành công trong sự nghiệp mà Mai Thu Huyền có cuộc sống riêng viên mãn. Khi 25 tuổi người đẹp đã lên xe hoa cùng với mối tình đầu. Anh là doanh nhân thành đạt và hơn cô 7 tuổi. Cuộc sống của Mai Thu Huyền khiến nhiều người ghen tị vì cô quá hạnh phúc và vẹn tròn với hai con trai gái xinh xắn.
Nói về chồng, Mai Thu Huyền chia sẻ cách đây vài năm với Gia đình&Xã hội: "Nếu như trước đây chỉ có ông xã là doanh nhân, Huyền là một nhân viên hành chính, không bị áp lực nhiều về công việc thì nhiều khi không có sự thông cảm và chia sẻ, cứ thắc mắc tại sao chồng mình lại bận như vậy.
Chỉ khi thực sự trở thành một doanh nhân với khối lượng công việc lớn Huyền mới có sự cảm thông sâu sắc với anh. Những lúc Huyền gặp khó khăn trong công việc thì người chia sẻ là ông xã bởi vì anh ấy rất hiểu và luôn luôn động viên Huyền, giúp Huyền cảm thấy mạnh mẽ hơn. Huyền thực sự rất cảm ơn ông xã của mình. Chắc chắn việc cả hai cùng quá bận rộn như vậy cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới gia đình nhưng Huyền và ông xã luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho các con".
Không phải lúc nào cuộc sống của Mai Thu Huyền cũng êm đềm. Lúc mới cưới, cô cũng vướng phải thị phi như "ham chồng giàu". Sự thật, Mai Thu Huyền từng chia sẻ, chồng cô không phải là người gốc TP.HCM. Anh không giàu có giống như nhiều người đồn thổi. Tất cả đều do sự cố gắng của hai vợ chồng cô. Họ yêu nhau 3 năm mới cưới nên Mai Thu Huyền hiểu rõ tính cách của chồng mình. Mai Thu Huyền tiết lộ chồng là người đàn ông ít nói nhưng hành động thì lại tuyệt vời.
Được biết, sau 23 năm kết hôn, cuộc sống của "cô Trúc" giờ đã hoàn toàn thay đổi. Cô sống trong ngôi biệt thự hoành tráng tại quận 7 có giá trị lớn. Chồng có một sự nghiệp vững vàng và bản thân Mai Thu Huyền cũng là một nữ doanh thành đạt.
