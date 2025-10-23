Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong lễ cưới cổ tích cùng chồng doanh nhân giữa trời mưa bão

Lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương được thiết kế theo phong cách khu vườn châu Âu với hai tông màu chủ đạo là trắng và xanh, dựng trên khu đô thị Nam Cầu Dài tại Quảng Trị.

Với tông màu chủ đạo là trắng - xanh, tạo nên không gian như một khu vườn cổ tích Châu Âu.

Trước khi diễn ra đám cưới, đội ngũ thi công đã phải nhanh chóng gấp rút hoàn thiện mái vòm của rạp cưới và huy động nhiều xe tải lớn để chắn gió thổi từ sông và mưa lớn do tình hình của bão số 12.

Nhiều xe tải được huy động để cản gió từ sông Nhật Lệ.

Không gian bên trong đẹp tựa như cổ tích, được trang trí nhiều hoa tươi với tông màu trắng ngay từ cổng vào, mang tới sự sang trọng và nhẹ nhàng. Lối đi dẫn vào tiệc được thiết kế như một "đường hầm hoa" dài, hai bên là hàng cây xanh đan xen bụi hoa trắng, mở ra không gian chính rực rỡ với những "núi hoa" khổng lồ, sân khấu biểu diễn và khu vực chụp ảnh.

Sân khấu lễ chính được bố trí một màn hình LED lớn, phủ đầy hoa tươi và những dải voan mỏng buông nhẹ, tạo cảm giác như lối vào một khu vườn cổ tích. Mái vòm được lắp đặt hệ thống đèn lấp lánh như bầu trời sao, kết hợp với những chùm pha lê trong suốt, mang đến hiệu ứng lung linh, huyền ảo bao trùm toàn bộ khán phòng.

Không gian lễ cưới như bầu trời sao với hệ thống đèn trên mái vòm.

Những khoảnh khắc ngọt ngào

Trên nền nhạc "Chăm em một đời", hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện rạng rỡ trong vòng tay bố khi được dắt vào lễ đường và trao cho chú rể Viết Vương. Trước khi vào lễ chính, ban tổ chức trình chiếu đoạn video ghi lại hành trình yêu của cặp đôi, với những khung hình lãng mạn mà quen thuộc, những không gian gắn liền với quê hương Thanh Hóa và Quảng Trị của cả hai.

Cô dâu Đỗ Thị Hà cùng bố bước vào lễ cưới.

Trong hôn lễ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nghẹn ngào gửi lời đến chồng: "Mọi con đường em đi đều dẫn về khoảnh khắc này. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Khi anh mệt, hãy nhớ luôn có một nơi để quay về".

Giây phút hạnh phúc của cặp đôi.

Khoảnh khắc ngọt ngào khi cô dâu được chú rể đeo nhẫn cưới và ánh nhìn hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ của cả hai hòa đã tạo nên khung cảnh thêm lãng mạn và chân thật.

Khoảnh khắc thiêng liêng đánh dấu giây phút chính thức nên duyên vợ chồng.

Tình yêu của hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương bước sang một trang mới với đám cưới lộng lẫy và sang trọng, mặc thời tiết mưa bão từ ảnh hưởng bão số 12.