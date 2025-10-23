'Cách em 1 milimet' tập 15: Tú gặp lại Đức, Bách bị cướp

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 "Cách em 1 milimet", giống như anh Viễn và Thư "ống bơ", Chiến "đo" cũng khuyên Tú hãy quên Bách đi vì đã mười mấy năm qua, Bách vẫn không không phục được trí nhớ và bây giờ đã có bạn gái. Mặc dù vậy, nhìn cô bạn thân vẫn "ê sắc ế", Chiến "đo" lại thấy không cam lòng.

"Tao nói thật, nhìn mày với con "ống bơ" cứ như mẹ già ngóng gái ế ấy. Sốt ruột vãi chưởng ra" - Chiến than thở.

Chiến "đo" có vẻ sốt ruột khi cô bạn thân vẫn đang ế nhưng vẫn còn mơ mộng đến người bạn cũ. Ảnh VTV

Nhưng lần này Tú có vẻ quyết tâm quên Bách, cô nói mình "đã qua cơn hâm" rồi. Tuy nhiên, vào đúng lúc sự quyết tâm của Tú lên cao thì Bách xuất hiện, ngay bên kia đường, trước mặt Tú và Chiến.

Bách đẩy vali ra và đang đứng, có vẻ như đợi xe ở vỉa hè. Đúng lúc ấy, một tên cướp đã chạy đến và giằng chiếc vali của Bách rồi bỏ chạy.

Bách xuất hiện trong hoàn cảnh không đúng như mong đợi. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Viễn đã quyết định nhận lời mời đến chỗ chồng Ngân để trao đổi chuyên môn và trong khi đang thong dong ở sân với cốc cà phê, một sinh viên đã va vào Viễn, làm đổ cốc cà phê lên chiếc áo trắng Viễn đang mặc. Viễn buộc lòng phải gọi Tú mang áo mới đến cho mình.

Trong lúc đi tìm toà nhà nơi Viễn đang đợi, Tú tình cờ nhìn thấy một thanh niên trẻ đang đứng quay lưng lại, tay bấm điện thoại và miệng huýt sáo. Cảm giác thân quen chợt choán hết suy nghĩ của Tú. Đúng lúc này cô nhìn thấy chiếc móc chìa khóa hình chữ D quen thuộc được đeo lủng lẳng trên balo của cậu thanh niên.

Tú đã gặp lại Đức, lần này anh chàng đã không thể trốn tránh được nữa. Ảnh VTV

Tú sững người trong giây lát, rồi cất tiếng gọi: "Đức!". Người thanh niên ấy lập tức quay người lại nhìn Tú. Và đúng là Đức. Có lẽ lần này Đức đã không thể lẩn tránh Tú được nữa.

Tập 15 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 23/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

