Bất ngờ mối quan hệ của Lưu Thiên Hương và Tân Hoa hậu Văn hóa quê Ninh Bình
GĐXH - Lưu Thiên Hương gây chú ý khi có những chia sẻ bất ngờ về Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 - Nguyễn Trần Hà Linh.
Nguyễn Trần Hà Linh, nữ sinh đến từ Ninh Bình, đã vượt qua 19 thí sinh để giành ngôi vị Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 vào tối 5/4. Tân Hoa hậu sinh năm 2008, cao 1m76, hiện đang theo học tại Trường THPT Khoa học Giáo dục thuộc Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngay sau đêm chung kết, ca sĩ Lưu Thiên Hương đăng tải lời chúc mừng Tân Hoa hậu Hà Linh, đồng thời hé lộ mối quan hệ với nàng hậu khiến nhiều người bất ngờ.
Lưu Thiên Hương gọi Hà Linh là con gái nuôi. Nữ ca sĩ tiết lộ mình là người "xui" mẹ cô bé đi thi Hoa hậu. "Con bé từ nhỏ đi học lúc nào cũng cao nhất lớp nhất trường, các mẹ các chị em chụp hình cùng toàn rướn với kiễng mà không ăn thua. Tôi là người xui mẹ Linh cho con đi thi hoa hậu, tìm thầy dạy catwalk qua học trò Phạm Huỳnh Tiên của tôi. Mẹ Linh nghe theo định hướng của tôi và giờ Hà Linh thành hoa hậu", Lưu Thiên Hương kể.
Nữ ca sĩ sinh năm 1977 dí dỏm nhận định bản thân: "Định hướng âm nhạc giờ thêm cả ngành hoa hậu nữa".
Ngay dưới bài đăng của Lưu Thiên Hương, nhiều người để lại lời chúc mừng mảnh đất Nam Định cũ có thêm Hoa hậu; chúc mừng con gái nuôi của nữ ca sĩ giành vương miện. Lưu Thiên Hương đều tự hào đáp lại những lời chúc từng khán giả.
Nguyễn Trần Hà Linh sinh năm 2008, cao 1m76, hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục thuộc Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng ngay từ những vòng thi đầu tiên, Hà Linh đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi sự tự tin, bản lĩnh cùng nền tảng tri thức nổi bật.
Trước khi bước lên ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, Nguyễn Trần Hà Linh cũng từng giành danh hiệu Hoa khôi HES's Beauty 2025 – Vẻ đẹp tri thức, cho thấy sự hội tụ của sắc vóc, trí tuệ và tinh thần cống hiến.
Không chỉ nổi bật ở nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, cô còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Hà Linh từng đạt học bổng "Người tiên phong" của Swinburne University of Technology, giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ Văn năm học 2025–2026,... cùng nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi học thuật như Olympic Ngữ Văn, Toán trên mạng bằng tiếng Việt và các kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý. Bên cạnh đó, Hà Linh còn là cán bộ lớp xuất sắc, từng đảm nhiệm vai trò Đại đội phó Đại đội 1 trong năm học 2023–2024 và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
Sau cuộc thi, Hà Linh sẽ là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026) vào tháng 6 sắp tới.
