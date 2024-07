Bất ngờ nhận được hơn 300 triệu đồng trong tài khoản, cô gái vội đến công an trình báo

Đại diện chính quyền xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, vào chiều qua (29/7), một công dân sinh sống trên địa bàn bất ngờ nhận được số tiền hơn 300 triệu đồng do ai đó chuyển khoản nhầm. Sau đó, công dân này đã nhanh chóng đến Công an xã trình báo để tìm chủ nhân của số tiền trả lại.

Chị Duyên nhận lại số tiền hơn 300 triệu đồng chuyển nhầm từ chị Bùi Thị Hường.

Theo đó, vào lúc 15h30 cùng ngày, chị Bùi Thị Hường (SN 1993, trú tại thôn Giếng Sen, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên) đến Công an xã Tiền An trình báo về việc trước đó ít giờ, chị nhận được số tiền 349 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Sau khi xác định có người chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản của mình, chị Hường đã đến Công an xã Tiền An trình báo.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiền An nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định thông tin chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Mĩ Duyên (SN 2000, trú tại khu 13, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, cùng tỉnh Quảng Ninh). Lúc này, Công an xã Tiền An đã liên hệ với chị Duyên đến trụ sở để gặp gỡ, trao đổi với chị Hường.

Sau khi xác định chị Duyên là chủ của số tiền hơn 300 triệu đồng, chị Hường đã chuyển lại số tiền cho chị Duyên.

