Tỷ giá USD hôm nay 17/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bật tăng

Phát hiện mỏ vàng ẩn dưới các gốc cây Công nghệ cao giúp phát hiên vấn đề lớn tại các mỏ vàng ẩn dưới các gốc cây.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF vẫn duy trì ở mức 99,64 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,64 điểm. USD ngân tăng nhẹ. USD tự do tăng. Đồng yên Nhật, đồng EUR cũng có chiều hướng tăng.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, với xu hướng giảm nhẹ, khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ngày càng suy yếu.

Các số liệu kinh tế kém tích cực, đặc biệt doanh số bán lẻ tháng 7 giảm 0,6% cùng thị trường lao động chậm lại, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe kinh tế Mỹ. Trong khi đó, CPI tháng 7 tăng 3,4%, CPI lõi tăng 2,5% và PPI không tăng, cho thấy áp lực giá có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó giảm khả năng Fed sớm tăng lãi suất.

Tuy nhiên, USD khó giảm mạnh do lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và PCE còn ở mức cao. Thị trường sẽ tập trung vào biên bản họp Fed, các số liệu kinh tế mới, cùng diễn biến giá dầu và địa chính trị để đánh giá hướng đi của đồng bạc xanh.

Nhìn chung, USD có khả năng tiếp tục giằng co, nghiêng nhẹ về giảm. Ngưỡng 100 điểm của DXY được xem là mốc quan trọng; việc không duy trì được trên ngưỡng này có thể khiến đồng USD chịu thêm áp lực.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 17/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ ở mức 25.561 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đi ngang so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.333 đồng mua vào và 26.789 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 17/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 17/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 17/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay nhích nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD không biến động so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25,920-26,330 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD chiều mua tăng 110 đồng, và tăng 15 đồng chiều bán ra, ở mức 25.890-26.335 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,950-26,330 đồng/USD, đã tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 17/8/2026, khảo sát lúc 08h49 phút ghi nhận tăng so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.040 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.150 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 17/8, cũng tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,490.23-31,045.25 đồng/EUR, đã tăng 66 đồng chiều mua vào và tăng 70 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.718-31.028 đồng/EUR, đã tăng 341 đồng chiều mua vào và giảm 69 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,675-31,103 đồng/EUR, đã tăng 113 đồng chiều mua vào và tăng 118 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 17/8/2026 khảo sát lúc 08h54 hiện đang được mua vào là 30.100 đồng và bán ra là 30.230 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật tăng nhẹ, ở vùng 158.66-169.61 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng nhẹ chiều mua vào và giảm nhiệt chiều bán ra, ở vùng 159,31-169,31 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.87-169.81 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD chịu nhiều sức ép. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ổn định ở mức giá cao. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại bắt đầu nhích nhẹ, trong khi giá USD thị trường tự do cũng bật tăng. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 16/8: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục chịu sức ép GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 16/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.