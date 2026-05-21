Bất ngờ về mối quan hệ của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê

Thứ năm, 15:00 21/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Sau thông tin Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy, mối quan hệ của nam ca sĩ này và Miu Lê bất ngờ được dư luận quan tâm.

Bất ngờ về mối quan hệ Sơn Ngọc Minh và Miu lê sau scandal ma túy - Ảnh 1.Từ 17 năm trước, một đạo diễn đã nhận xét Miu Lê: 'Sáng như trăng rằm và đấy cũng là điều cực kỳ nguy hiểm'

GĐXH - Giữa ồn ào của Miu Lê, đạo diễn Lê Hoàng gây chú ý khi chia sẻ lại bài nhận xét, "tiên đoán" từ 17 năm trước.

Sơn Ngọc Minh được Miu Lê giới thiệu casting V.Music

Sơn Ngọc Minh - cựu thành viên V.Music nằm trong nhóm 74 đối tượng bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam điều tra về các hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang gây xôn xao dư luận.

Từ ngày 20/5, cái tên Sơn Ngọc Minh trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những thông tin về vụ việc, cư dân mạng cũng đồng loạt nhắc lại quãng thời gian nam ca sĩ từng là gương mặt nổi bật của Vpop, đặc biệt là mối quan hệ thân thiết với Miu Lê.

Sinh năm 1990 tại Cần Thơ, Sơn Ngọc Minh từng có tuổi thơ không mấy dễ dàng. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, anh phải làm nhiều công việc khác nhau để phụ giúp gia đình. Cơ hội đổi đời đến khi được Miu Lê giới thiệu tham gia buổi tuyển và xuất sắc trở thành một trong bốn thành viên đời đầu của V.Music. 

V.Music là nhóm nhạc được Hồ Ngọc Hà nâng đỡ.

Trong đội hình bốn thành viên V.Music, Sơn Ngọc Minh nổi bật nhờ ngoại hình thư sinh, nụ cười sáng và giọng hát ấm áp. Không chỉ hát, Sơn Ngọc Minh còn có khả năng thiết kế và từng tham gia xây dựng hình ảnh cho V.Music.

Ra mắt vào cuối năm 2009 dưới sự nâng đỡ của Hồ Ngọc Hà, V.Music nhanh chóng trở thành một trong những boygroup nổi bật nhất Vpop đầu thập niên 2010 với loạt ca khúc như: Xinh tươi Việt Nam, Chúc em hạnh phúc, Muộn màng, Cuộc sống muôn màu,... Và nhờ ngoại hình điển trai, nụ cười sáng cùng giọng hát ấm áp và ổn định, Sơn Ngọc Minh nhanh chóng bật lên, đảm nhận vai trò giọng ca chính kiêm gương mặt đại diện thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhì nhóm.

Thế nhưng sau khi V.Music tan rã vào năm 2014, sự nghiệp solo của Sơn Ngọc Minh không đạt được kỳ vọng. Dù phát hành album riêng, đóng phim, tham gia gameshow và làm MC, anh không thể tái hiện ánh hào quang thời hoạt động nhóm. Những năm sau đó, tên tuổi của nam ca sĩ chủ yếu được nhắc đến qua các ồn ào đời tư hơn là sản phẩm âm nhạc.

Sơn Ngọc Minh và Miu Lê: Chung sân khấu 10 năm trước

Sơn Ngọc Minh biểu diễn cùng Miu Lê năm 2017.

Sơn Ngọc Minh và Miu Lê 10 năm trước.

Thời điểm solo, năm 2016, Sơn Ngọc Minh và Miu Lê gây chú ý khi xuất hiện trong "Gala Nhạc Việt" với tiết mục song ca ca khúc "Chạm vào hơi thở". Thời điểm này, Miu Lê đang là nữ ca sĩ trẻ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, trong khi Sơn Ngọc Minh được biết đến như một "nam thần" của V.Music.

Đến ngày 20/5/2026, Sơn Ngọc Minh một lần nữa trở thành tâm điểm nhưng theo cách không ai mong muốn khi bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Trước đó vài ngày, Miu Lê cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Vụ việc xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà, sau khi lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện một nhóm người có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Việc cả Miu Lê và Sơn Ngọc Minh - hai nghệ sĩ từng có mối liên hệ thân thiết từ những ngày đầu sự nghiệp lần lượt vướng vòng lao lý khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối và trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội.

Miu Lê và Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma tuý.

Sơn Ngọc Minh và Miu Lê chung sân khấu năm 2016 ca khúc "Chạm vào hơi thở".

