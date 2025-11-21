Mới nhất
Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn bán cần sa qua mạng lớn nhất từ trước đến nay vừa bị bắt giữ

Thứ sáu, 06:53 21/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Cục CSĐT tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây vận chuyển cần sa từ Thái Lan về Việt Nam. Tổng cộng cơ quan chức năng thu giữ hơn 1 tấn cần sa, bắt giữ 26 đối tượng.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển cần sa lớn nhất từ trước đến nay từ Thái Lan về Việt Nam.

Tháng 10/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện nhóm "Cô tiên thơm. Chuyên mùi" hoạt động rao bán cần sa công khai trên nền tảng Telegram, với hàng nghìn người tham gia.

Từ những dấu hiệu ban đầu, Cục CSĐT tội phạm về ma túy nhận định đây là một đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức, có sự điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ngày 25/10/2024, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án trinh sát.

Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn bán cần sa qua mạng lớn nhất từ trước đến nay vừa bị bắt giữ - Ảnh 1.

Các đối tượng và số ma túy thu giữ. Ảnh: CACC

Sau khi Thái Lan hợp pháp hóa trồng cần sa, một số đối tượng người Việt đã sang đầu tư mô hình trang trại, trồng và chế biến cần sa tại chỗ. Sau khi thu hoạch, cần sa được hút chân không, phân loại, mã hóa chủng loại, rồi ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương... vận chuyển bằng đường bộ qua Campuchia, Lào, đưa về Việt Nam.

Tại Việt Nam, cần sa được tập kết tại nhiều tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang, rồi chia nhỏ ra giao cho các tổng kho, đại lý tiêu thụ. Qua xác minh, Cục CSĐT tội phạm về ma túy xác định cầm đầu đường dây là đối tượng Đặng Sử Hòa, đang trốn ở nước ngoài.

Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn bán cần sa qua mạng lớn nhất từ trước đến nay vừa bị bắt giữ - Ảnh 2.

Các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển cần sa. Ảnh: CACC

Các đối tượng tạo lập các hội nhóm trên nền tảng Telegram để quảng cáo, rao bán cần sa một cách công khai. Có địa chỉ IP ở nước ngoài, việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi với nhau chủ yếu trên không gian mạng, cài đặt chế độ xóa, thu hồi khi kết thúc liên lạc. Các đối tượng sử dụng số điện thoại không chính chủ, tên giả để giao dịch, đăng ký với các công ty vận chuyển.

Toàn bộ hoạt động mua bán, quảng cáo cần sa được thực hiện trên mạng, không ai biết mặt ai, không biết địa chỉ của nhau. Mỗi khâu được tổ chức riêng biệt để khi một mắt xích bị phá, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành.

Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn bán cần sa qua mạng lớn nhất từ trước đến nay vừa bị bắt giữ - Ảnh 3.

Số cần sa được ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương... Ảnh: CACC

Mọi giao dịch mua bán được người mua trả trực tiếp vào các tài khoản không chính chủ, ví điện tử hoặc tiền mã hóa để tránh bị truy vết. Đối tượng chủ bên Thái Lan thông báo số lượng, địa chỉ và danh sách các đối tượng ở kho bên Việt Nam để đóng hàng và giao đi; tiền hàng chuyển thẳng cho đối tượng bên Thái Lan, không qua kho, nên khi bị bắt giữ thường không thu được tiền.

Người muốn làm "kho" phải tự quay video cầm căn cước, đọc rõ tên, tuổi, địa chỉ, số căn cước và gửi cho tài khoản tuyển dụng để kiểm tra; nếu thông tin trùng thì họ mới phổ biến điều kiện và cách tham gia. Khi đồng ý, các đối tượng chủ mưu hướng dẫn tìm nhà/kho, cách ngụy trang hàng hoá, cách trốn tránh cơ quan công an và quy tắc giao nhận. Nếu đạt yêu cầu, họ hỗ trợ kinh phí thuê nhà, mua đồ bằng chuyển khoản qua ví điện tử và gửi sim điện thoại đã kích hoạt để phục vụ nhận/gửi hàng; chủ bên Thái Lan theo dõi, điểm danh hàng ngày và thu hồi thông tin nếu mất liên lạc.

Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, các đối tượng ngụy trang cần sa trong thực phẩm, trà, hàng tiêu dùng, nhãn khô nhằm che giấu mùi đặc trưng của cần sa. Quá trình giao nhận hàng vào ban đêm, tại các điểm hẹn vắng, xa nơi cư trú. Mọi giao dịch, điều hành được thực hiện trên mạng, sử dụng tài khoản ảo, ví điện tử, số điện thoại không chính chủ. Ông chủ tuyển cộng tác viên bán hàng qua Telegram, trả hoa hồng theo đơn hàng. Mỗi nhân viên chỉ cần vài thiết bị và vài phút thao tác là có thể tiêu thụ trót lọt hàng chục đơn/ngày.

Để phá án, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã huy động lực lượng trinh sát giám sát di biến động của các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành, đồng thời chủ động hợp tác quốc tế, trực tiếp sang Thái Lan để khảo sát hiện trường, trao đổi thông tin nghiệp vụ với các cơ quan chức năng sở tại.

Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn bán cần sa qua mạng lớn nhất từ trước đến nay vừa bị bắt giữ - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng kiểm tra số cần sa thu giữ được. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, chuyên án được chia thành 3 giai đoạn phá án, mỗi giai đoạn các đối tượng đều thay đổi tuyến vận chuyển, để tránh bị phát hiện:

Giai đoạn 1: Ngày 15/11/2024, tại Dĩ An, Bình Dương, lực lượng Công an bắt quả tang Dương Đình Quang đang vận chuyển 15 bao tải cần sa. Cùng lúc, hàng loạt mũi công tác đồng loạt khám xét kho hàng ở TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bắc Giang và Đồng Nai... thu giữ 550kg cần sa khô, 10kg cao cần sa; bắt giữ 10 đối tượng;

Giai đoạn 2: Ngày 12/3/2025, khám xét 10 địa điểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; thu giữ 211kg cần sa khô, 3kg tinh dầu cần sa; bắt giữ 6 đối tượng;

Giai đoạn 3: Ngày 4/10/2025, phá án tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên; thu giữ 276kg cần sa khô, 3 ô tô, 18 điện thoại di động và nhiều tang vật khác; bắt giữ 10 đối tượng.

Đến nay, cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng hơn 1 tấn cần sa, bắt giữ 26 đối tượng. Đây là chuyên án có số lượng cần sa thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến nhiều tỉnh, thành.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án.

Bốn thanh niên ‘hợp tác’ cùng bán cần saBốn thanh niên ‘hợp tác’ cùng bán cần sa

GĐXH - Cần tiền chi tiêu, nhóm đối tượng đã mua cần sa về rồi chia lẻ ra để cùng bán kiếm lời.

Bắt giữ, khởi tố 26 đối tượng trong đường dây mua bán cần sa xuyên quốc giaBắt giữ, khởi tố 26 đối tượng trong đường dây mua bán cần sa xuyên quốc gia

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt giữ 26 đối tượng trong đường dây với số lượng ma túy cần sa mua bán, tiêu thụ đặc biệt lớn.

L.Vũ (th)
Tags:

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Xã hội - 3 giờ trước

Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Xã hội - 4 giờ trước

Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Xã hội - 4 giờ trước

Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Cấn Thị Hà và Phạm Thị Hồng Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng...

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/11, Mùa Dua Thái - cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), Nghệ An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến mình vướng vòng lao lý.

Triệt phá ổ nhóm trộm xe mô tô cực nhanh chỉ trong 5 giây

Triệt phá ổ nhóm trộm xe mô tô cực nhanh chỉ trong 5 giây

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp liều lĩnh, chuyên lấy cắp xe mô tô chỉ trong vài giây. Bảy đối tượng ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị bắt, làm rõ 13 vụ trộm với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.

Thông tin sai sự thật về bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Thông tin sai sự thật về bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đăng tải thông tin tin sai sự thật về công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội, người phụ nữ trú tại phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã bị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội xử lý.

Công an kịp thời giải cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị thao túng qua điện thoại

Công an kịp thời giải cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị thao túng qua điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhận tin báo của người thân về việc ông N.T.K mất liên lạc bất thường, Công an xã Tam Anh (Đà Nẵng) đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra và xác định ông K. đang bị các đối tượng lừa đảo điều khiển tinh thần qua điện thoại.

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội...

Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng tuổi từ 16–18 đã gây ra 13 vụ trộm xe máy với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.

