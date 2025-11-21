Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn bán cần sa qua mạng lớn nhất từ trước đến nay vừa bị bắt giữ

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển cần sa lớn nhất từ trước đến nay từ Thái Lan về Việt Nam.

Tháng 10/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện nhóm "Cô tiên thơm. Chuyên mùi" hoạt động rao bán cần sa công khai trên nền tảng Telegram, với hàng nghìn người tham gia.

Từ những dấu hiệu ban đầu, Cục CSĐT tội phạm về ma túy nhận định đây là một đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức, có sự điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ngày 25/10/2024, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án trinh sát.

Các đối tượng và số ma túy thu giữ. Ảnh: CACC

Sau khi Thái Lan hợp pháp hóa trồng cần sa, một số đối tượng người Việt đã sang đầu tư mô hình trang trại, trồng và chế biến cần sa tại chỗ. Sau khi thu hoạch, cần sa được hút chân không, phân loại, mã hóa chủng loại, rồi ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương... vận chuyển bằng đường bộ qua Campuchia, Lào, đưa về Việt Nam.

Tại Việt Nam, cần sa được tập kết tại nhiều tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang, rồi chia nhỏ ra giao cho các tổng kho, đại lý tiêu thụ. Qua xác minh, Cục CSĐT tội phạm về ma túy xác định cầm đầu đường dây là đối tượng Đặng Sử Hòa, đang trốn ở nước ngoài.

Các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển cần sa. Ảnh: CACC

Các đối tượng tạo lập các hội nhóm trên nền tảng Telegram để quảng cáo, rao bán cần sa một cách công khai. Có địa chỉ IP ở nước ngoài, việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi với nhau chủ yếu trên không gian mạng, cài đặt chế độ xóa, thu hồi khi kết thúc liên lạc. Các đối tượng sử dụng số điện thoại không chính chủ, tên giả để giao dịch, đăng ký với các công ty vận chuyển.

Toàn bộ hoạt động mua bán, quảng cáo cần sa được thực hiện trên mạng, không ai biết mặt ai, không biết địa chỉ của nhau. Mỗi khâu được tổ chức riêng biệt để khi một mắt xích bị phá, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành.

Số cần sa được ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương... Ảnh: CACC

Mọi giao dịch mua bán được người mua trả trực tiếp vào các tài khoản không chính chủ, ví điện tử hoặc tiền mã hóa để tránh bị truy vết. Đối tượng chủ bên Thái Lan thông báo số lượng, địa chỉ và danh sách các đối tượng ở kho bên Việt Nam để đóng hàng và giao đi; tiền hàng chuyển thẳng cho đối tượng bên Thái Lan, không qua kho, nên khi bị bắt giữ thường không thu được tiền.

Người muốn làm "kho" phải tự quay video cầm căn cước, đọc rõ tên, tuổi, địa chỉ, số căn cước và gửi cho tài khoản tuyển dụng để kiểm tra; nếu thông tin trùng thì họ mới phổ biến điều kiện và cách tham gia. Khi đồng ý, các đối tượng chủ mưu hướng dẫn tìm nhà/kho, cách ngụy trang hàng hoá, cách trốn tránh cơ quan công an và quy tắc giao nhận. Nếu đạt yêu cầu, họ hỗ trợ kinh phí thuê nhà, mua đồ bằng chuyển khoản qua ví điện tử và gửi sim điện thoại đã kích hoạt để phục vụ nhận/gửi hàng; chủ bên Thái Lan theo dõi, điểm danh hàng ngày và thu hồi thông tin nếu mất liên lạc.

Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, các đối tượng ngụy trang cần sa trong thực phẩm, trà, hàng tiêu dùng, nhãn khô nhằm che giấu mùi đặc trưng của cần sa. Quá trình giao nhận hàng vào ban đêm, tại các điểm hẹn vắng, xa nơi cư trú. Mọi giao dịch, điều hành được thực hiện trên mạng, sử dụng tài khoản ảo, ví điện tử, số điện thoại không chính chủ. Ông chủ tuyển cộng tác viên bán hàng qua Telegram, trả hoa hồng theo đơn hàng. Mỗi nhân viên chỉ cần vài thiết bị và vài phút thao tác là có thể tiêu thụ trót lọt hàng chục đơn/ngày.

Để phá án, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã huy động lực lượng trinh sát giám sát di biến động của các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành, đồng thời chủ động hợp tác quốc tế, trực tiếp sang Thái Lan để khảo sát hiện trường, trao đổi thông tin nghiệp vụ với các cơ quan chức năng sở tại.

Cơ quan chức năng kiểm tra số cần sa thu giữ được. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, chuyên án được chia thành 3 giai đoạn phá án, mỗi giai đoạn các đối tượng đều thay đổi tuyến vận chuyển, để tránh bị phát hiện:

Giai đoạn 1: Ngày 15/11/2024, tại Dĩ An, Bình Dương, lực lượng Công an bắt quả tang Dương Đình Quang đang vận chuyển 15 bao tải cần sa. Cùng lúc, hàng loạt mũi công tác đồng loạt khám xét kho hàng ở TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bắc Giang và Đồng Nai... thu giữ 550kg cần sa khô, 10kg cao cần sa; bắt giữ 10 đối tượng;

Giai đoạn 2: Ngày 12/3/2025, khám xét 10 địa điểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; thu giữ 211kg cần sa khô, 3kg tinh dầu cần sa; bắt giữ 6 đối tượng;

Giai đoạn 3: Ngày 4/10/2025, phá án tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên; thu giữ 276kg cần sa khô, 3 ô tô, 18 điện thoại di động và nhiều tang vật khác; bắt giữ 10 đối tượng.

Đến nay, cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng hơn 1 tấn cần sa, bắt giữ 26 đối tượng. Đây là chuyên án có số lượng cần sa thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến nhiều tỉnh, thành.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án.

