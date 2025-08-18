Bất ngờ với 'kẻ thù thầm lặng', 'giết chết' ham muốn phòng the mà nhiều cặp đôi phạm phải
GĐXH - Chúng ta thường nghĩ rằng ham muốn tình dục bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, sức khỏe hay sự hòa hợp cảm xúc. Nhưng có một “sát thủ thầm lặng” khác cũng có thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đam mê: sự vô duyên từ những thói quen vệ sinh hàng ngày.
Hãy thử tưởng tượng: bạn vừa chuẩn bị cho một đêm lãng mạn, ánh nến lung linh, mọi thứ đều hoàn hảo… cho đến khi đối phương cởi giày và căn phòng tràn ngập mùi tất bẩn. Hay khi bạn vừa nghiêng đầu để đón nhận một nụ hôn, thì thay vì hương thơm quyến rũ, bạn lại bị choáng váng bởi mùi hơi thở hôi. Có lẽ, chẳng cần nói thêm, bầu không khí ngọt ngào ngay lập tức bị “dội gáo nước lạnh”.
Theo một nghiên cứu của Đại học Chicago (Mỹ), 77% phụ nữ thừa nhận rằng mùi cơ thể và hơi thở hôi là lý do chính khiến họ mất hứng khi gần gũi. Với nam giới, con số này cũng lên đến 62%. Tiến sĩ tâm lý tình dục Gloria Brame nhấn mạnh: “Ham muốn tình dục không chỉ đến từ xúc giác hay cảm giác thị giác. Khứu giác và ấn tượng ban đầu cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Khi những yếu tố này bị ảnh hưởng tiêu cực, ham muốn gần như tắt lịm".
Để cặp đôi tận hưởng hạnh phúc bên nhau trọn vẹn, hãy luôn nhớ giữ gìn vệ sinh cá nhân kỹ càng. Tắm rửa, thay tất, chăm sóc răng miệng trước khi “yêu” không chỉ là phép lịch sự mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng đối phương.
Nếu muốn, bạn có thể tạo mùi hương dễ chịu bằng một chút nước hoa nhẹ, mùi xà phòng thơm tho sẽ làm tăng sức hấp dẫn tự nhiên.
Hãy hiểu rằng, những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày như: Cắt móng tay, dưỡng da, súc miệng – mang sức mạnh duy trì sự hứng khởi cho cặp đôi.
30 tuổi, chưa kết hôn, sự nghiệp đang thăng hoa, nhưng đồng hồ sinh học thì không chờ ai cả. Trữ đông trứng đang trở thành “bảo hiểm sinh sản” của phụ nữ hiện đại, nhưng cũng gây tranh cãi: Có cần thiết không? Liệu có thực sự giữ lại được cơ hội làm mẹ sau này? Và có đáng để đầu tư một phần tuổi trẻ vào việc “để dành trứng"? Mời quý vị cùng tìm hiểu về chủ đề này cùng TS.BS Phan Chí Thành – BV Phụ sản Trung ương.
GĐXH - Bạn có thể bỏ qua một tin nhắn. Bạn có thể gọi lại sau một cuộc gọi nhỡ. Nhưng có một thứ khó cứu vãn hơn nhiều: khoảnh khắc thăng hoa bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
GĐXH - Có những điều tưởng như vô hại khi buột miệng nói ra, nhưng lại có sức mạnh dập tắt ngọn lửa ham muốn nhanh đến mức khó tin. Một trong số đó là… nhắc đến mối quan hệ cũ.
GĐXH - Chúng ta thường nghĩ để duy trì đời sống tình dục hạnh phúc, chỉ cần sức khỏe tốt, kỹ năng phòng the và sự hòa hợp. Nhưng có một “kẻ phá bĩnh” vô hình mà ít ai để ý: sự tự ti về cơ thể.
GĐXH - Phòng ngủ vốn được xem là “khu vực an toàn” – nơi duy nhất trong ngày mà cả hai có thể tạm gác mọi lo toan để chỉ thuộc về nhau.
GĐXH - Những cái ôm chặt, những nụ hôn chậm, những lời thì thầm thân mật… đôi khi tạo ra sự viên mãn còn lớn hơn một cực khoái ngắn ngủi.
GĐXH - Có một “truyền thuyết” khá phổ biến rằng các cặp đôi quan hệ tình dục nhiều lần mỗi tuần sẽ hạnh phúc hơn những cặp ít “yêu” hơn. Nghe thì hợp lý, nhưng các nghiên cứu gần đây lại cho thấy một bức tranh khác: tần suất không quyết định chất lượng, mà chính cảm xúc và sự sẵn sàng mới là yếu tố cốt lõi.
GĐXH - Tôi từng trò chuyện với một người bạn thân, và cô ấy thừa nhận rằng suốt nhiều năm đã “giả vờ” lên đỉnh để người yêu cảm thấy tự tin.
GĐXH - Khoái cảm của phụ nữ không đến từ kỹ thuật đơn thuần, mà từ cảm giác được tôn trọng, yêu thương và kết nối. Khi nam giới đặt mình vào trải nghiệm của đối phương, “chuyện ấy” sẽ không chỉ dừng ở ham muốn thể xác — mà trở thành một cuộc phiêu lưu cả về cảm xúc lẫn thể chất.
GĐXH - Không ít phụ nữ vẫn yêu chồng và có ham muốn nhưng vẫn không thể đẩy cảm xúc đến cao trào.
