Bất ngờ với 'kẻ thù thầm lặng', 'giết chết' ham muốn phòng the mà nhiều cặp đôi phạm phải

Hãy thử tưởng tượng: bạn vừa chuẩn bị cho một đêm lãng mạn, ánh nến lung linh, mọi thứ đều hoàn hảo… cho đến khi đối phương cởi giày và căn phòng tràn ngập mùi tất bẩn. Hay khi bạn vừa nghiêng đầu để đón nhận một nụ hôn, thì thay vì hương thơm quyến rũ, bạn lại bị choáng váng bởi mùi hơi thở hôi. Có lẽ, chẳng cần nói thêm, bầu không khí ngọt ngào ngay lập tức bị “dội gáo nước lạnh”.

Ảnh minh họa

Theo một nghiên cứu của Đại học Chicago (Mỹ), 77% phụ nữ thừa nhận rằng mùi cơ thể và hơi thở hôi là lý do chính khiến họ mất hứng khi gần gũi. Với nam giới, con số này cũng lên đến 62%. Tiến sĩ tâm lý tình dục Gloria Brame nhấn mạnh: “Ham muốn tình dục không chỉ đến từ xúc giác hay cảm giác thị giác. Khứu giác và ấn tượng ban đầu cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Khi những yếu tố này bị ảnh hưởng tiêu cực, ham muốn gần như tắt lịm".

Để cặp đôi tận hưởng hạnh phúc bên nhau trọn vẹn, hãy luôn nhớ giữ gìn vệ sinh cá nhân kỹ càng. Tắm rửa, thay tất, chăm sóc răng miệng trước khi “yêu” không chỉ là phép lịch sự mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng đối phương.

Nếu muốn, bạn có thể tạo mùi hương dễ chịu bằng một chút nước hoa nhẹ, mùi xà phòng thơm tho sẽ làm tăng sức hấp dẫn tự nhiên.

Hãy hiểu rằng, những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày như: Cắt móng tay, dưỡng da, súc miệng – mang sức mạnh duy trì sự hứng khởi cho cặp đôi.