'Kẻ phá bĩnh' vô hình của phòng ngủ, cặp đôi nào cũng đang phạm phải

Tiến sĩ Gloria Brame – chuyên gia tình dục học – từng nói: “Ham muốn giống như một bản nhạc. Một khi bị ngắt quãng, bạn khó lòng bật lại ở đúng nốt đang dâng trào". Trong chuyện chăn gối, sự tập trung là yếu tố sống còn. Tiếng chuông bất ngờ không chỉ giết chết cảm xúc ngay lập tức, mà còn khiến cả hai khó tìm lại nhịp điệu ban đầu.

Ảnh minh họa

Não bộ cần thời gian để đạt trạng thái hưng phấn tình dục. Khi bị gián đoạn, đặc biệt bởi yếu tố gây xao nhãng như tiếng chuông hay tin nhắn, cơ thể sẽ chuyển hướng sự chú ý sang “mối đe dọa” mới – và phải mất khá lâu để khởi động lại.

Còn theo chuyên gia tâm lý tình dục Laurie Mintz, sự hưng phấn tình dục cần sự kết hợp của cảm xúc, tập trung và kết nối cơ thể. Bất kỳ yếu tố nào làm gián đoạn – kể cả một tiếng chuông – sẽ khiến não bộ chuyển hướng sang chế độ “xử lý thông tin”, thay vì “thưởng thức khoái cảm”. Điều tệ hơn là, nếu tình huống này xảy ra thường xuyên, đối phương có thể cảm thấy mình không phải ưu tiên số một, dẫn đến sự xa cách tinh thần.

Vì thế muốn cuộc yêu chất lượng, hãy đặt điện thoại ở chế độ im lặng hoặc máy bay trước khi bắt đầu. Cùng nhau tạo một “quy ước vàng” – Không ai kiểm tra điện thoại trừ khi có tình huống khẩn cấp thật sự. Và nhớ tắt hoàn toàn các thông báo nếu bạn biết mình dễ bị cám dỗ bởi tiếng “tinh tinh” quen thuộc.

