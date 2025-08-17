'Kẻ phá bĩnh' vô hình của phòng ngủ, cặp đôi nào cũng đang phạm phải
GĐXH - Bạn có thể bỏ qua một tin nhắn. Bạn có thể gọi lại sau một cuộc gọi nhỡ. Nhưng có một thứ khó cứu vãn hơn nhiều: khoảnh khắc thăng hoa bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Tiến sĩ Gloria Brame – chuyên gia tình dục học – từng nói: “Ham muốn giống như một bản nhạc. Một khi bị ngắt quãng, bạn khó lòng bật lại ở đúng nốt đang dâng trào". Trong chuyện chăn gối, sự tập trung là yếu tố sống còn. Tiếng chuông bất ngờ không chỉ giết chết cảm xúc ngay lập tức, mà còn khiến cả hai khó tìm lại nhịp điệu ban đầu.
Não bộ cần thời gian để đạt trạng thái hưng phấn tình dục. Khi bị gián đoạn, đặc biệt bởi yếu tố gây xao nhãng như tiếng chuông hay tin nhắn, cơ thể sẽ chuyển hướng sự chú ý sang “mối đe dọa” mới – và phải mất khá lâu để khởi động lại.
Còn theo chuyên gia tâm lý tình dục Laurie Mintz, sự hưng phấn tình dục cần sự kết hợp của cảm xúc, tập trung và kết nối cơ thể. Bất kỳ yếu tố nào làm gián đoạn – kể cả một tiếng chuông – sẽ khiến não bộ chuyển hướng sang chế độ “xử lý thông tin”, thay vì “thưởng thức khoái cảm”. Điều tệ hơn là, nếu tình huống này xảy ra thường xuyên, đối phương có thể cảm thấy mình không phải ưu tiên số một, dẫn đến sự xa cách tinh thần.
Vì thế muốn cuộc yêu chất lượng, hãy đặt điện thoại ở chế độ im lặng hoặc máy bay trước khi bắt đầu. Cùng nhau tạo một “quy ước vàng” – Không ai kiểm tra điện thoại trừ khi có tình huống khẩn cấp thật sự. Và nhớ tắt hoàn toàn các thông báo nếu bạn biết mình dễ bị cám dỗ bởi tiếng “tinh tinh” quen thuộc.
Đối phương đang say đắm, bạn chỉ cần mắc lỗi này… cảm xúc lập tức 'tắt lịm'Phòng the - 15 giờ trước
GĐXH - Có những điều tưởng như vô hại khi buột miệng nói ra, nhưng lại có sức mạnh dập tắt ngọn lửa ham muốn nhanh đến mức khó tin. Một trong số đó là… nhắc đến mối quan hệ cũ.
Điều 99% cặp đôi gặp phải khi ở trên giường, khiến ham muốn dễ bị 'đánh rơi'Phòng the - 23 giờ trước
GĐXH - Chúng ta thường nghĩ để duy trì đời sống tình dục hạnh phúc, chỉ cần sức khỏe tốt, kỹ năng phòng the và sự hòa hợp. Nhưng có một “kẻ phá bĩnh” vô hình mà ít ai để ý: sự tự ti về cơ thể.
Lỗi kinh điển mà nhiều phụ nữ phạm phải khi gần gũi, dễ dẫn đến mất ham muốnPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Phòng ngủ vốn được xem là “khu vực an toàn” – nơi duy nhất trong ngày mà cả hai có thể tạm gác mọi lo toan để chỉ thuộc về nhau.
Đừng để 'điểm G' trở thành sức épPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Những cái ôm chặt, những nụ hôn chậm, những lời thì thầm thân mật… đôi khi tạo ra sự viên mãn còn lớn hơn một cực khoái ngắn ngủi.
Điều gì quyết định một 'cuộc yêu' chất lượng?Phòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Có một “truyền thuyết” khá phổ biến rằng các cặp đôi quan hệ tình dục nhiều lần mỗi tuần sẽ hạnh phúc hơn những cặp ít “yêu” hơn. Nghe thì hợp lý, nhưng các nghiên cứu gần đây lại cho thấy một bức tranh khác: tần suất không quyết định chất lượng, mà chính cảm xúc và sự sẵn sàng mới là yếu tố cốt lõi.
Đừng làm điều này nếu không muốn cảm hứng lụi tàn dầnPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Tôi từng trò chuyện với một người bạn thân, và cô ấy thừa nhận rằng suốt nhiều năm đã “giả vờ” lên đỉnh để người yêu cảm thấy tự tin.
7 cách lấy lại ham muốn cho bạn đờiPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Khoái cảm của phụ nữ không đến từ kỹ thuật đơn thuần, mà từ cảm giác được tôn trọng, yêu thương và kết nối. Khi nam giới đặt mình vào trải nghiệm của đối phương, “chuyện ấy” sẽ không chỉ dừng ở ham muốn thể xác — mà trở thành một cuộc phiêu lưu cả về cảm xúc lẫn thể chất.
Không đạt khoái cảm được coi là lãnh cảm?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Không ít phụ nữ vẫn yêu chồng và có ham muốn nhưng vẫn không thể đẩy cảm xúc đến cao trào.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Vợ dùng sex toy, có phải tôi quá kém?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Sẽ thế nào nếu một ngày đẹp trời, người chồng vô tình phát hiện... chiếc hộp bí mật của vợ: một món đồ chơi tình dục. Nhiều người đàn ông cảm thấy bất mãn hoặc trở nên hoài nghi vào chính mình. Nhưng đằng sau hành vi ấy có thể phản ánh nhu cầu khám phá, làm mới chính mình – kể cả trong tình dục. Hôm nay, chúng ta cùng BS Nguyễn Thế Lương giải mã sự thật đằng sau những chiếc sex toy.
Khi phòng ngủ biến thành nơi 'xử án'Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Có một điều tôi đã chứng kiến – và từng trải qua – trong nhiều mối quan hệ: phòng ngủ đôi khi trở thành nơi nổ ra trận chiến, thay vì là không gian cho sự gần gũi.
Không chỉ là hàu, đây mới là thực phẩm tốt nhất cho chuyện chăn gốiPhòng the
GĐXH - Ham muốn tình dục của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trạng thái tinh thần và cảm xúc, vận động, hormone, chế độ ăn uống…