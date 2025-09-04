Bắt nhóm người cho vay nặng lãi liên tỉnh, thu lợi hơn 10 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa phá thành công chuyên án mang bí số 201V “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” liên quan đến nhóm nghi phạm đến từ các tỉnh phía Bắc.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2024 đến 2025, nhóm Phạm Duy (SN 1992), Nguyễn Văn Dũng (SN 1966), Trần Tuấn Vũ (SN 1990), Phan Việt Trung (SN 1992, cùng trú tại TP Hà Nội) và Dương Hữu Phúc (SN 1987, trú tại TP Lào Cai) đã tổ chức cho nhiều người ở Quảng Trị và TP Huế vay tiền với lãi suất từ 240% đến 644%/năm, tức gấp 12 – 31,28 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật Dân sự quy định. Tổng số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đang thi hành lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Duy. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm người trên, thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 con dao, 2 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan.

Trong quá trình khám xét tại nhà trọ của Trần Tuấn Vũ và Phan Việt Trung ở 07/6 Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện trong tủ quần áo có 9 viên nén màu hồng. Tổ công tác đã khám nghiệm hiện trường, test nhanh ma túy đối với Vũ và Trung, sau đó bàn giao cùng tang vật cho Công an phường Nam Đông Hà để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Được biết, hai đối tượng cầm đầu chuyên án là Nguyễn Văn Dũng và Phạm Duy, đều có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.